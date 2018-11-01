AK Parti'den kritik ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, canlı yayında yaptığı açıklamada, "MHP ile yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil." dedi.

Özhaseki, yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili soruya, "İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var. Yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil." dedi.

Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Melih Bey, benim sürekli görüştüğüm ve yıllarca partimizde görev almış bir isim. MHP'den adaylığı konusunda gönlünden ne geçer bilemem. Kendisiyle yaptığım görüşmede bana 'Ben AK Partiliyim" dedi.



ADAYLIK AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adaylığı için "görev verilirse kaçınmam" dedi.