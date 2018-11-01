3 bakanlık düğmeye bastı, 400 milyon TL kar edildi

Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan yükselişi fırsata çevirmek isteyen ilaç firmasının oyununu 3 bakanlığın ortak hamlesi bozdu. Firmanın, bakanlıkların hamlesiyle zam talebi yerine yüzde 70 indirime gittiği ortaya çıktı.

Milliyet’ten Didem Özel Tümer’in haberine göre kanser ilaçlarının temininde tekel konumunda olan bir firma ağustos ayında dövizdeki yükselişin ardından fiyatlarında yüzde 30-40’a varan oranda güncelleme talebinde bulundu.

3 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ YÜZDE 70 İNDİRİM YAPTI

Bunun üzerine harekete geçen üç bakanlık hızlı ve koordineli bir çalışmayla tek firma yerine, yakın zamanda firmanın muadili durumuna gelen başka iki firmayı da kanser ilacı temin etme sürecine dâhil etme kararı aldı. Kendisinin yanına iki firmanın daha eklendiğini gören artış talebindeki firma, bu kez yüzde 70 fiyat indirimi yaptı. Haber7.com’un konuyla ilgili bakanlıkların yetkililerinden edindiği bilgiye göre devlet bu hamle ile birlikte 400 milyon TL kara geçti.

YILDA 2.5 MİLYAR TL HARCANIYOR

Türkiye yan tedavilerle birlikte her yıl yaklaşık 2.5 milyar lirayı kanser ilaçlarının ithaline ayırıyor. Bu nedenle, bir süredir ilaçta da ‘millileşme’ çabası var.