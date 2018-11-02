02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

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Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesinde, ikili konular ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değindi.
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 

Görüşmede, ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi. 

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Sanders, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh'daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

 

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