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6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı

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Ülkelerindeki iç savaşta çatışma ve bombalamalar sonucu el ve bacaklarını kaybeden aralarında çocukların da olduğu 6 bin 500 Suriyeli, protezle hayata tutundu.
6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı
6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı 6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı 6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı

Suriye'deki iç savaşta el ve bacaklarını kaybeden aralarında çocukların da olduğu 6 bin 500 Suriyeli'ye protez takıldı.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan Ortez-Protez Merkezi'nde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 bin 500 savaş mağduru Suriyeli el ve bacak protezine kavuştu.

Merkezin sorumlusu Raed el Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağdurlarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Uzun süredir merkezin hizmet verdiğini belirten Masri, ''Burada son teknoloji ürünlerle Suriyeli kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Şu ana kadar bin 300 çocuk ve bin 300 kadının da olduğu toplam 6 bin 500 kişiye protezleri teslim edildi.'' dedi.

Yaptıkları protezlerin son teknolojilerle donatıldığını ifade eden Masri, ''Özellikle çocukların büyümeleri göz önünde bulundurularak protezler takılıyor. Gelişimlerine göre de protezleri yenileniyor. Hidrolik, hava basıncı ve elektrikle çalışan protezler bir aylık zaman diliminin ardından hastalara takılıyor.'' diye konuştu.

 

Protezler teslim edildikten sonra fizik tedavileri için de destek olduklarını aktaran Masri, ''Burada protezleri teslim ettikten sonra onları yalnız bırakmıyoruz. El ve bacaklarına takılan protezlerin uyum süreçleri takip ediliyor, tamamen kendi başlarına hareket edinceye kadar bu süreç devam ediyor.'' şeklinde konuştu.

Tekrar yürümek çok güzel
3 yıl önce Suriye'nin Şam kentinde keskin nişancıların kurşunuyla yaralandığını anlatan Muhammed Mahmud (31) da ilaç bulamadığı için sol bacağının diz altından kesildiğini söyledi.

2 çocuk babası olduğunu ve bacağını kaybettiği için hiçbir iş yapamadığını ifade eden Mahmud, ''Reyhanlı'da kendimize yeni bir hayat kurduk. Burada yeniden ayakta durmanın mutluluğunu yaşıyorum. 6 ay önce merkeze gelerek protez için başvuru yaptım ve şu an yeni bacağıma kavuştum. Kendi başıma rahatça yürüyebildiğim için çok mutluyum. ''dedi.

Fizik tedavisi merkezde devam eden Mahmud, boş zamanlarında basketbol oynamanın keyfini çıkarıyor.

Relief International Türkiye Ülke Direktörü Andrea Patterson da Suriye'de ki olaylar sırasında uzuvlarını kaybeden insanların çok mağdur olduklarını söyledi.

Patterson, ''Avrupa Birliğinin hibesi sayesinde Relief International, yerel ortaklarla birlikte çalışarak engelli mültecilere el ve bacak protezlerini takıyor. Hastalara kapsamlı şekilde fizyoterapi hizmetleri sunuyor. Amacımız engelli mültecilerin gereksinim duyduğu kişiye özel hizmetleri sunarak, onlara destek olmaktır.'' dedi.

 

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