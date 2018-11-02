Şantajcı hemşireye eski sevgili şoku!

Aydın'da yasak aşk yaşadığı işadamına kasetli şantaj yapan iki çocuk annesi kadın, delil yetersizliğinden beraat etti. Ancak eski sevgilisi, şantaj konuşmalarını kanıt olarak mahkemeye sununca, 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası işadamı Ahmet Ali T. (42), 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı hemşire Berrin S. ile yasak aşk yaşamaya başladı.

İki çocuk annesi hemşire, işadamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Ahmet Ali T., boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak, işadamına "Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım" diye şantaj yapmaya başladı.

KASET SEVGİLİDE

Bu sırada hemşirenin Ahmet Ali T.'ye gönderdiği bir mesajı görünce aldatıldığını anlayan eşi, kendisinden boşandı. İşadamı da hemşire sevgilisini terk etti. Bu durumu gururuna yediremeyen Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.'ye verdi. İşadamını arayan Öner B. elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, şantajla 50 bin lira istedi. Vermeyince de Öner B. ile sevgilisinin eşi S.T. evini basarak işadamını darp etti. İşadamı, eski sevgilisi ile eşi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

Üç şüpheli hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Berrin S'nin kocası S.T. 10 ay hapis cezası alırken Berrin S. delil yetersizliğinden beraat etti. Öner B. ile S.T'nin cezaları para cezasına çevrildi. Öner B, işadamı Ahmet Ali T.'ye gidip her şeyi anlattı. İzmir'deki duruşmada tanık olan Öner B., Berrin S'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, "Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin' dedi" diyerek şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi.

Mahkeme Berrin S'yi 'özel hayatın gizliliği ve şantaj' suçundan 2 yıl hapis verdi. Kadının cezası iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'

Ceza ertelenmesi kararına itirazda bulunan işadamı Ahmet Ali T. "Bana şantaj yapan bu kadın hak ettiği cezayı aldı. Mahkeme bu cezayı paraya çevirmedi. 5 yıl içerisinde başka bir suç işlerse şantajcı bu kadın cezaevine girecek. Kendisi hakkında hakaret davası da açmıştım. Bu davayı kazanırsam o kadın hapse girecek. Böyle bir kadının halen hastanede hemşire olarak görev yapması uygun değil. Bu kadının bir an önce işinden atılması gerekir" dedi.

(Yeni Asır)