02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi

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Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi
MYK toplantısında Başkan Erdoğan yakın kurmaylarından Ankara, İstanbul ve İzmir için kimi belediye başkanı görmek istediklerini yazılı olarak kapalı zarf içerisinde kendisine vermesini istedi.
Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yerel seçimler masaya yatırıldı. Toplantıda, Başkan Erdoğan yakın kurmaylarından Ankara, İstanbul ve İzmir için kimi belediye başkanı görmek istediklerini yazılı olarak kapalı zarf içerisinde kendisine vermesini istedi.

Başkan Erdoğan'ın bugün de toplantı yapacağı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine aynı soruyu yönelteceği ve kapalı zarf içerisinde isim isteyeceği öğrenildi. Toplantıda, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu takvimini dikkate alarak kendi hazırladığı takvimi Kurul üyelerine sundu. AK Parti'de adaylık başvurularının alınmasının 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlaması iki hafta sürmesi konusunda görüşbirliğine varıldı. AK Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir için ayrı bir strateji yürütüyor. Bu illere yönelik genel başkan yardımcılarından oluşan ayrı bir çalışma ekibi kuruldu. Bu ekipler bu üç ilin ilçelerine mahallelerine kadar detaylı çalışma yürütüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti. Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde ilk olarak Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'nu topladı. Kurul toplantısının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul eden Erdoğan, daha sonra Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na başkanlık etti. Toplantıda, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Hasan Mandal getirildi. Geçen hafta Kültür ve Sanat Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu'nu toplayan Erdoğan, önceki gün de Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu'na başkanlık etmişti.

Sabah

 

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