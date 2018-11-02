SP'li İslam hakkında soruşturma

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan ötürü "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan ötürü "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.