02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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SP'li İslam hakkında soruşturma

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SP'li İslam hakkında soruşturma
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
SP'li İslam hakkında soruşturma SP'li İslam hakkında soruşturma SP'li İslam hakkında soruşturma

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan ötürü "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

 

 

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