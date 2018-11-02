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Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi

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Saadet Partisi yayın organı Milli Gazete aracılığı ile hakkında soruşturma başlatılan vekili Cihangir İslam'a destek çıkarken, medyayı "çarpıtma habercilikle" suçladı.
Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi
Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan ötürü "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatılması, Saadet Partisi'ni kızdırdı. 

Saadet Partisi yayın organı Milli Gazete aracılığı ile hakkında soruşturma başlatılan vekili Cihangir İslam'a destek çıkarken, medyayı "çarpıtma habercilikle" suçladı. 

Milli Gazete'de manşetten "Saadet Partisi milletvekili İslam'a karalama kampanyası" haberi girildi.

Haberde "TBMM'de yaptığı konuşmalarla AKP'lilerin vicdanlarına seslenen Cihangir İslam'a karşı yandaş basında karalama kampanyası başlatıldı" denildi.

Milli'nin haberi şöyle:

"Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM'deki konuşması, yandaş basında çarpıtıldı. Yandaş gazete ve haber siteleri ile buralarda çalışan bazı yazarlar sosyal medya hesaplarından İslam'ı hedef aldı. İslam'ın "15 Temmuz gecesinde iki batıl çarpıştı" ifadesini darbecilerle millet olarak lanse eden yandaş basın, gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor.

Saadet Partisi Milletvekili İslam, 31 Temmuz akşamı TBMM'de KHK'larla ilgili olarak yaptığı konuşmada "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" ifadelerini kullanmıştı. İslam'ın ifadelerindeki iki batıldan biri darbecileri diğeri de FETÖ'nün devlet içinde büyümesine olanak sağladığını iddia ettiği AKP'yi işaret ediyordu. Ancak İslam'ın konuşmasındaki iki batıldan biri olan AKP, yandaş basın marifetiyle millet olarak lanse edildi. 15 Temmuz Derneği de bu karalama kampanyasının ardından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı."

CİHANGİR İSLAM'IN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI HATIRLATILDI

Haberde ayrıca, Cihangir İslam'ın FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yazdıkları hatırlatıldı:

"Öte yandan Cihangir İslam'ın 15 Temmuz gecesinde sosyal medya hesabından sokağa çıktığını duyurduğu ve halkı da sokağa çıkmaya davet ettiği paylaşımları da darbecilere karşı milletle birlikte direnişe katıldığını gösteriyor. 15 Temmuz gecesinde İslam'ın paylaştığı mesajlar şöyle:

"Hiç Ak Partili olmadım ama demokrasi ve hukuk düzeni adına sokağa çıkıyorum. Her vatandaşı sokağa çıkıp karşı koymaya davet ediyorum."
"Demokrasinin, meşru hükümetin yanındayız. Sandığa sandık, sokağa sokak, tokada tokat. Hukuk düzeninin, meşruiyetin ve demokrasinin yanındayız!"

 

 

 

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