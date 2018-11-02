02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Dolar yeniden düşüşe geçti!

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Dolar yeniden düşüşe geçti!
Dolar haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Bir ara 5.65 seviyelerine kadar çıkan dolarda dün başlayan düşüş eğilimi bugüne de sarktı.
Dolar yeniden düşüşe geçti! Dolar yeniden düşüşe geçti! Dolar yeniden düşüşe geçti!

Vergi indirimlerinin mart ayında yapılacak seçimler öncesinde ve enflasyonla mücadele ortamında sıkı maliye politikalarının yerini gevşeme politikalarına bırakacağı, tüketimi artıracak olması nedeniyle dış talebi dolayısıyla da ithalatı yükselteceği endişesiyle yükselişini dün sabah saatlerinde de sürdüren dolar/TL, günün devamında kayıplarının tamamını geri aldı.

Dolar/TL'de başlayan yükseliş 5.65 seviyesine kadar devam etse de bu hareket kalıcı olamazken, TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 1'e yaklaştı.

 

ABD'den gelen haber etkiledi

TL'nin kazancında dışarıdan gelen bir haber etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptığını açıklamasının ardından gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahı TL varlıkları da destekledi.

TL'de yüzde 1.5 değer kazancı

Açıklama öncesinde 5.55 civarında el değiştiren dolar/TL ise 5.50'lere dek geriledi. TL'deki değer kazancı yüzde 1.5'e yaklaşırken gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yüzde 0.7 ila yüzde 2 civarı değer kazancı yaşanıyor.

Yeniden 5.50'nin altında

Dünkü kapanışı 5.51 seviyesinde yapan dolar yeni güne de düşüşle başladı.

Dolar/TL 10:50 itibariyle 5.46 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 6.28 civarında seyrediyor.

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