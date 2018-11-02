Vergi rekortmentleri açıklandı!

Türkiye genelinde 2017 yılı için en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. İlk sırada 53.583.488,38 TL vergi tutarı ile iş adamı Şarik Tara oldu.

2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. İlk sırada 53.583.488,38 TL vergi tutarı ile iş adamı Şarik Tara oldu.

Listede ikinci sıradakinin ismi açıklanmazken, Rahmi Koç 45 milyon 164 bin lirayla üçüncü sırada. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da 42. sıradan listeye girdi. Kıvanç Tatlıtuğ da listede.

Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu

Kurumlar vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

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