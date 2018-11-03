03 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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Saklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladı

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Balıkesir'de bir kişi bir süre önce boşandığı eski eşini bıçakladıktan sonra cuma namazına gitti. Camide de bir kişiyi bıçaklayan şüpheli polise giderek teslim oldu.
Saklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladı
Saklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladı Saklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladı Saklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi Basın Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Balıkesir Valiliğinde işçi olarak çalışan E.İ. bir süre önce boşandığı eski eşi H.B.'nin çalıştığı iş yerine resmi plakalı otomobille giderek tartıştığı eski eşini 10 yerinden bıçakladı. Şüpheli E.İ. olay yerine geldiği resmi plakalı otomobile binerek kaçtı. 

İhbar üzerine harekete geçen polis olay yerinden kaçan resmi plakalı otomobilin peşine düştü. E.İ. GPS'ini söktüğü resmi plakalı otomobille bir süre sonra Ali Hikmetpaşa Mahallesindeki İmam Hatip Camii'ne gelerek burada cuma namazını kıldı. Cami çıkışı isminin S.D. olduğu öğrenilen bir başka kişiyi de 4 yerinden bıçaklayan E.İ. cami cemaatinin müdahalesi sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

 

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, bıçaklanan H.B. isimli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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