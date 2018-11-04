Yabancı yatırım patlaması

Ülkenin geleceğine ve potansiyeline güvenen dünyanın dört bir yanındaki yabancılar, önümüzdeki süreçte Türkiye’deki yatırımlarında gaza basacak. Bu kapsamda hem reel ve doğrudan yatırımların artması, hem de Türkiye’nin ürettiği mal ve hizmetlerden yüklü alımların yapılması bekleniyor.

Ayakkabı için 1.300 alım heyeti



6 Kasım’da İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan 6’ncı Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 117 katılımcı firma ile 1300 yabancı ziyaretçiyi bir araya getirecek. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “73 ülkeden alım heyeti, kayıt yaptırdı. Konkordato, ayakkabı sektörü için çözüm değil. Sektörümüzü orta ve uzun vadede sürdürülebilir kılacak olan tek yol, üretim ve potansiyel ihracat pazarlarını keşfetmek” diye konuştu.

80 ülkeden Türkiye’ye çıkarma

Türkiye, 80 ülkeden yaklaşık 2 bin siyasetçi, iş insanı ve fikir önderini 9’uncu Boğaziçi Zirvesi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-28 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan zirvenin ana teması “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” olarak belirlendi. Geçtiğimiz 8 yılda çok önemli iş anlaşmalarına imza atılan zirveden, bu yıl da kritik iş birliklerinin çıkması bekleniyor. Zirveyi düzenleyen Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil; şimdiye kadar yapılanlar arasında en yüksek katılıma sahip zirve olacağına dikkat çekerek, aynı zamanda Türkiye’nin üzerindeki ekonomik saldırıları bertaraf etmesi açısından da dünyaya güçlü bir mesaj verileceğini vurguladı.

Mobilyada 6 bin alıcı



Son 10 yılda 7 kat büyüyerek dış ticaret fazlası vermeyi başaran ve 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar olan mobilya sektörü İstanbul’da bir araya geliyor. 85 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetlerinin ağırlanacağı İstanbul Mobilya Fuarı 6-11 Kasım tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek. 90 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, geçtiğimiz yıl Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından madalya alan Finli tasarımcı Markku Piri ile birlikte İtalya, İspanya ve İsveç’ten dünyanın en önemli tasarımcıları da yer alacak. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “6 bin yabancı alıcı getiriyoruz. Sektör; Irak, Suudi Arabistan, Almanya, Libya, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkeye yüklü ihracat yapıyor” dedi.

Gardaşlar akın ediyor

Azerbaycan’ın önde gelen sanayici ailesi Zülfikarlı Grup, Türkiye’ye 60 milyon TL tutarında inşaat, makine üretimi ve gıda sektörü alanlarında yatırım yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Zülfikarlı, “Halihazırda 2005 yılından bu yana Türkiye’ye yatırım yapıyoruz. ‘Ekonomik durgunluk var’ deyip de Türkiye’ye yatırım yapmayan yabancı yatırımcı, fırsat trenini kaçırır. Şu anda Gebze’deki fabrikamızda 280 kişiye istihdam sağlıyoruz. Burada kapasitemizi artıracağız. Bir de Türkiye’de waffle zinciri kuracağız” diye konuştu.

Türk balığı dünyanın gözdesi



Türk su ürünleri sektörü de dünyadan büyük ilgi görüyor. Dubai de düzenlenen Seafex Fuarı’na çıkarma yapan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, burada “info” standı ile yer aldı. Türk balık ürünleri, yabancı alıcıların listesinde ilk sıralara girmeyi başardı. TİM Sektörler Konseyi Üyesi Ahmet Tuncay Sagun, “Sektörümüz kriz tanımadan ihracatını her geçen ay artırıyor. Geçen yıl 852 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılında bu rakamı geçeriz” dedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ