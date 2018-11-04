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TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi

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TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, TÜFE vei Yİ-ÜFE oranlarının altına çekildiğini bildirdi.
TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi
TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi

Turan, yazılı açıklamasında, alt gelir grubuna yönelik daha önce satılan konutlarda altı ayda bir yapılan dönemsel artış oranını 2019 yılı için yüzde 4'e sabitlediklerini belirtti.

Alt gelir grubuna yönelik satılan konutlarda 2018 yılının ocak ayında yüzde 5,69, temmuz ayında yüzde 5,69 olmak üzere yılda yüzde 11,70'lik artış yapıldığını anımsatan Turan, alt gelir grubu konutlarında 2019 yılında ocak ayında yüzde 4 ve Temmuz ayında yüzde 4 olmak üzere yıllık yüzde 8'lik bir artış oranının uygulanacağını aktardı.

Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının yüzde 5'e, arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise yüzde 6'ya sabitlendiğine işaret etti.

Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik. 2019 yılından sonraki dönemlerdeki dönemsel artışı ise mevcut ekonomik şartlara göre yeniden belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Alt gelir konutlarında artış oranı yüzde 4'e indi

TOKİ tarafından inşa ettirilen ve alt gelir grubuna yönelik satışı yapılan konutlarda ocak ve temmuz aylarında uygulanan artış oranın 2019 yılında yüzde 4 olarak uygulanacağını vurgulayan Turan, "Alt gelir grubu kategorisinde satışını yaptığımız konutlarımız daha önce hiç konut sahibi olmamış, hane halkı net geliri en fazla 4 bin 500 TL olan vatandaşlarımıza yöneliktir. Vatandaşlarımızın borçlarını ödemesi noktasında, enflasyonun daha da altında bir düzenleme yaptık. 2019 yılı içerisinde enflasyon, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları yüzde 4'ün üzerinde gelirse bizim artış oranımız sadece yüzde 4 olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'den daha önce konut almış dar gelirli vatandaşlardan gelen yoğun talep neticesinde dönemsel artış oranlarını 2019 yılı için sabitlediklerini hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"İdaremizden konut alan vatandaşlarımızın aylık taksit ödemelerine her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları arasından en düşük olanının artışını yapıyorduk. Fakat son dönemde gerçekleşen ekonomik veriler, enflasyon oranları, artış oranlarının yükselmesi ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep neticesinde 2019 yılında bu oranları koşulsuz sabitledik. Bizden konut almış vatandaşlarımıza bu oranlarında altında bir imkan sunacağız. Alt gelir grubunda artış oranlarımızı 2019 yılında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yüzde 4 olarak uygulayacağız."

Alt gelir grubunda yapılan geri ödeme artış oranının yıllık yüzde 8'e indiğini vurgulayan Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutların artış oranlarının 2019 yılında ocak ve temmuz aylarında yüzde 5 olmak üzere yıllık yüzde 10 olarak uygulanacağına değindi.

Orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedellerinin bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı ile güncellendiğini hatırlatan Turan, "Daha önce bizden konut almış olan orta gelirli vatandaşlarımızın geri ödemelerinde memur maaş artış oranının yüzde 5’ten fazla olması durumunda bizim artış oranımız sadece yüzde 5 olacaktır." açıklamasında bulundu.

Yurt içi fiyat endeksi yüzde 6'ya sabitlendi

Ergün Turan ayrıca, TOKİ tarafından yapılan arsa satışlarında borç bakiyelerini Yİ-ÜFE oranı ile güncellediklerini belirterek, "Daha önce idaremizden arsa satın almış olan vatandaşlarımızın borçlarına 2018 yılında yüzde 23,71 olan Yİ-ÜFE oranını uyguladık. Mevcut ekonomik koşullar altında bu oranda da 2019 yılı için sabitliyoruz. 2019 yılında Yİ-ÜFE oranını yüzde 6'dan uygulayacağız. Böylelikle yılda yüzde 12'lik bir güncelleme olacak." ifadelerini kullandı.

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