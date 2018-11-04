04 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı

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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı.
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı

Ak Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.


Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Yapılan tören sonunda CHP’li Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Demirci’ye parti rozetini AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu taktı.

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