05 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:06Güneş 07:32Öğle 12:54İkindi 15:37Akşam 18:03Yatsı 19:24
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 94.123 1.88
  • Altın: 215,680 0.51
  • Dolar: 5,4213 -1.65
  • Euro: 6,1723 -1.84

'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'

»
UNICEF, Yemen'de, korunulması mümkün olan hastalıklar nedeniyle her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'
'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor' 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor' 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Hayrat Kalabari, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki insani drama ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kalabari, ülkenin içerisinde bulunduğu kötü sağlık koşullarına işaret ederek, "Yemen'de korunulması mümkün olan hastalıklardan dolayı her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor." dedi.

"Yemen bugün çocukların cehennemidir." diyen Kalabari, bu durumun belli bir kesimini değil, tüm Yemenli çocukları kapsadığını vurguladı.

Yılda 5 yaş altı 30 bin çocuk ölüyor
Kalabari, ülkedeki yetersiz beslenmeye dikkati çekerek, "Her yıl 5 yaş altı 30 bin çocuk hayatını kaybediyor. Kötü beslenmenin durdurulması halinde bu ölümlere engel olunabilir." dedi.

Yemen'de 1,8 milyon çocuğun ileri derecede kötü beslenmeye maruz kaldığını belirten Kalabari, bu çocuklardan 400 bininin hayati risk taşıdığını aktardı.

Kalabari, kötü beslenmeden dolayı hayati risk taşıyan çocukların yüzde 40'ının Hudeyde kentinde bulunduğunu söyledi.

İnsani yardımlar kayıtsız şartsız ulaşmalı
Kalabari ayrıca Yemen'de çekişen taraflara insani yardımların, kayıtsız şartsız ulaştırılması ve halkın korunması çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

BM raporlarına göre sağlık ve gıda hizmetlerinin çökmesiyle birlikte salgın hastalıklardan dolayı başta çocuklar olmak üzere halk büyük bir insani dram yaşıyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor''Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'UNICEF, Yemen'de, korunulması mümkün olan hastalıklar nedeniyle her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı6 bin 500 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldıÜlkelerindeki iç savaşta çatışma ve bombalamalar sonucu el ve bacaklarını kaybeden aralarında çocukların da olduğu 6 bin 500 Suriyeli, protezle hayata tutundu.
Parasetamol 'empati'yi azaltıyorParasetamol 'empati'yi azaltıyorDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmada, dünyada en sık kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücülerin içinde bulunan parasetamol adlı etken maddenin, "empati"yi azalttığı tespit edildi.
Hastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlamaHastaneden 'yanlış iğne yapıldı' iddiasına yalanlamaÜmraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "O Ses Çocuklar" yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın vefatına ilişkin, "hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali" iddialarını yalanladı.
Türkiye’de tehlike giderek artıyor!Türkiye’de tehlike giderek artıyor!Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), son yıllarda hızla artan ve toplum sağlığını tehdit eden aşı reddini masaya yatırdı.
'Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor''Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor'İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez." dedi.
  • Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu26 Ekim 2018 Cuma 09:14
  • Uzun insanlarda kanser riski daha yüksek26 Ekim 2018 Cuma 07:58
  • 'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'22 Ekim 2018 Pazartesi 08:24
  • Sezaryanda Avrupa birincisi, Dünya dördüncüsüyüz19 Ekim 2018 Cuma 08:48
  • Türk bilim insanı kanser tedavisinde umut oldu17 Ekim 2018 Çarşamba 12:29
  • 'Sağlık Market' uygulaması devreye alınıyor15 Ekim 2018 Pazartesi 07:56
  • 'Kronik granülomatöz'e yakalanan kardeşler acil bağışçı bekliyor12 Ekim 2018 Cuma 09:45
  • Birinci: Sağlıkta milli bir politika izlendi10 Ekim 2018 Çarşamba 09:14
  • Sağlık çalışanlarından 'Sessiz Siyah Çığlık' protestosu08 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
  • Türk üniversitesinde ümitlendiren 'kanser' buluşu!06 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri