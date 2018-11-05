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Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı

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Kocaeli'de yaşayan ve ortaokuldan sonra Samsun'daki Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ni kazanan Hüseyin Tatlı için okul idaresi, çok sevdiği tavuklarını getirebilmesi amacıyla bahçeye kümes yaptırdı.
Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı
Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı

Kocaeli'de yaşayan Hüseyin Berkant Tatlı, ortaokuldan sonra girdiği sınavda Samsun'un Kavak ilçesindeki Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ni kazandı.

Samsun'a gelip liseye yatılı olarak kayıt yaptıran Tatlı, ailesinin yanı sıra civcivken alıp büyüttüğü tavuklarından da uzak kalacağı için okula gitme konusunda isteksiz davrandı.

Tatlı'nın konuyu aktardığı ailesi, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi idarecilerine ulaşarak oğlunun tavukları olmadığı için okula gelmek istemediğini, sorunun çözümü için ne yapabileceklerini sordu.

Bunun üzerine okul idaresi, okulun bahçesine tavuklar için kümes yaptırarak Tatlı'nın 6 tavuğunu buraya koyma kararı aldı.

Tavuklarından ayrı kalmayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin Berkant Tatlı, Samsun'a gelerek okula başladı. Tatlı, teneffüslerde arkadaşlarıyla tavukları ile ilgileniyor, yem ve suyunu veriyor, bakımını yapıyor.

Tatlı'ya tavuklarının bakımında biyoloji öğretmeni Tamer Gök de yardımcı oluyor.

"Teneffüslerde koşarak buraya geliyorum"
Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulu kazandığında tavuklarından ayrı kalmamak için gelmemeyi bile düşündüğünü söyledi.

Okul idaresine kendisini tavuklarından ayırmadığı için teşekkür eden Tatlı, "Hayvanlarımın başarımdaki rolü çok büyüktü. Teneffüslerde koşarak buraya geliyorum. Onları bahçeye salıyorum, dolaştırıyorum. Tavuklarım sayesinde daha fazla arkadaşım oldu." dedi.

Okuldaki hayvan sayısını artırılacak
Öğretmen Tamer Gök de Tatlı'nın ailesinin durumu kendilerine iletince tavukları kabul ettiklerini dile getirdi.

Okuldaki diğer çocukların da kümes oluşturulmasına çok sevindiğini vurgulayan Gök, "Çocukların üretkenliklerine de faydalı oldu. Hayvanları beslerken çeşitli fikirler üretiyorlar. 'Yeni bir bahçe oluşturalım, neyi nasıl yiyoruz, nasıl elde ediyoruz, tanımak istiyoruz' dediler. Hayvanların sayısını artırmayı, buraya kaz, ördek, kedi, köpek de almayı istiyorlar. Eşeğe kadar istekler var. Hangilerini yapabileceğiz bilemiyoruz ama bahçemizi geliştireceğiz. Bir botanik bahçesi oluşturacaklar." diye konuştu.

Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler de hayvanları çok sevdiklerini belirterek, "Tavuklarla biz de ilgileniyoruz. Buraya başka hayvanları da getirip yurdumuzda arta kalan yemeklerle onlara bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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