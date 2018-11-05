05 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:06Güneş 07:32Öğle 12:54İkindi 15:37Akşam 18:03Yatsı 19:24
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 94.123 1.88
  • Altın: 215,680 0.51
  • Dolar: 5,4213 -1.65
  • Euro: 6,1723 -1.84

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!

»
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!
MHP'nin adaylık teklifiyle gündemde olan Melih Gökçek, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır" dedi.
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı! Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı! Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!

Son zamanlarda hakkında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkan, ve adı Milliyetçi Hareket Partisi ile de anılan Melih Gökçek, kendi adına Ankara'da anket yaptırdığı iddialarıyla ilgili, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gökçek, söz konusu anket iddialarını sert bir dille yalanladı.

ANKET İDDİALARINI YALANLADI

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddialarını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'e çok sert yanıt verdi. Gökçe, iddialara ilişkin, "Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine... İnşallah Cumhur İttifakı yerelde devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek." ifadelerini kullandı.

"YETER Kİ CUMHUR İTTİFAKI OLSUN"

Yerel seçimlere AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte girmesi gerektiğini savunan Gökçek, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır." diye konuştu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan adaylık açıklamasıBinali Yıldırım'dan adaylık açıklamasıMeclis Başkanı Binali Yıldırım, yerel seçimlerde adaylık iddiaları için, "Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz" dedi.
'Başımı kapatınca annem çok ağladı''Başımı kapatınca annem çok ağladı'Başörtüsü takmasına ailesinin itiraz ettiğini anlatan AK Partili Özlem Zengin: Başörtülü bir milletvekili olarak gelip yemin ettiğimde, babam bana sarıldı ve ‘Seni tebrik ediyorum. İnandın ve başardın’ dedi.
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!MHP'nin adaylık teklifiyle gündemde olan Melih Gökçek, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır" dedi.
Akşener'den ittifak açıklamasıAkşener'den ittifak açıklamasıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak konusunda an itibariyle resmi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.
Halkta karşılığı olan arkadaşlarımızla seçime gideceğizHalkta karşılığı olan arkadaşlarımızla seçime gideceğizMHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Halkta karşılığı olan, belirli kriterleri taşıyan arkadaşlarımızla seçime gidip hedeflerimize ulaşacağız." dedi.
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldıCHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldıOsmaniye’nin Toprakkale ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı.
  • Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi02 Kasım 2018 Cuma 11:05
  • SP'li İslam hakkında soruşturma02 Kasım 2018 Cuma 10:07
  • Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi02 Kasım 2018 Cuma 09:32
  • AK Parti Milletvekili Barış Aydın Ankara Büyükşehir adaylığına talip oldu02 Kasım 2018 Cuma 08:43
  • Kılıçdaroğlu: Danıştay kararı vermiştir, gerekçesi de son derece sağlamdır02 Kasım 2018 Cuma 08:06
  • Erdoğan ile Trump telefonda görüştü02 Kasım 2018 Cuma 07:00
  • Akşener: ÖTV'nin indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz02 Kasım 2018 Cuma 06:29
  • AK Parti'den kritik ittifak açıklaması01 Kasım 2018 Perşembe 11:31
  • Devlet Bahçeli'den kritik seçim açıklaması!01 Kasım 2018 Perşembe 10:24
  • MHP'nin İstanbul adayı belli oldu iddiası31 Ekim 2018 Çarşamba 12:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri