‘Ahmet beni çok üzdü’

Sanatçı Emel Sayın, Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulaması olayıyla ilgili "Üstelik Ahmet gibi çok sevdiğim birinin bunu yapması beni üzdü. Sıla'yı takdir ediyorum; çok cesur davrandı" dedi.

Sabah'ın haberine göre, sanatçı Emel Sayın, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı.

'İKİSİNİ DE SEVERİM'

Konser öncesi soruları yanıtlayan Sayın; Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulaması olayıyla ilgili şunları söyledi:

"İkisini de sanatçı olarak çok severim ama şiddet olayına karşıyım. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara şiddet; her türlü şiddete karşıyım. Özellikle bu olay çok üzdü beni. Üstelik Ahmet gibi çok sevdiğim birinin bunu yapması beni üzdü. Sıla'yı takdir ediyorum; çok cesur davrandı. Konuşamayan, ezilen birçok kadına cesaret verecek, örnek olacak."

Emel Sayın, yakında çıkacak kitabında ise hayatında olan herkese yer vereceğini söyledi.