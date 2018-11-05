31 Mart yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde vatandaş partilerin adaylarının kim olacağını merakla bekliyor.
Son günlerde alternatif parti durumuna gelen MHP’de İsmini ilk açıklayan kişi Savaş Kalaycı olmuştu.
Ankara-Çukurambar’da ki Müslüm Kebap restoranında bir araya gelen MHP Karaman İl Başkanı Av. Oktay Yılmaz, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Sudurağı eski Belediye Başkanı Celal Aslan ve 24 Haziran seçiminin MHP Karaman Milletvekili adayı Mehmet Ural'ın neler konuştuğu merak konusu oldu.
Mehmet Ural ve Celal Aslan, MHP tabanında sevilen iki isim olarak biliniyor. 24 Haziran seçimlerinde Mehmet Ural partisinin oyunu arttırmış ve ilgi odağı olmuştu. Celal Aslan ise Sudurağı Belediye Başkanlığını başarılı bir şekilde sürdürmüştü.
Celal Aslan’ın aday adaylığı başvurusunu yapacağı gelen bilgiler arasında olurken, Mehmet Ural’ın ise aday adayı olup olmayacağı bilinmiyor.
MHP Karaman İl Başkanı Av. Oktay Yılmaz yaptığı açıklamada; “ Şuana kadar partimize yapılan resmi bir başvuru yok ama Gerek Celal Aslan gerekse Mehmet Ural her iki isimde MHP için değerli isimlerdir. Aday adaylığı başvurusunda yapmaları bizleri sevindirir.” Dedi.
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MHP’nin adayı kim olacak?
31 Mart yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde vatandaş partilerin adaylarının kim olacağını merakla bekliyor.
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