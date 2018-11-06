06 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:07Güneş 07:33Öğle 12:54İkindi 15:36Akşam 18:02Yatsı 19:23
    • 14°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 95.948 1.94
  • Altın: 210,945 0.40
  • Dolar: 5,3301 -0.38
  • Euro: 6,0791 -0.27

Harç ve cezalara enflasyon ayarı

»
Harç ve cezalara enflasyon ayarı
2019 yılı başından itibaren vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 oranında artması bekleniyor.
Harç ve cezalara enflasyon ayarı Harç ve cezalara enflasyon ayarı Harç ve cezalara enflasyon ayarı

Her yıl kasımda vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasımda ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor.

 

Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Dün de TÜİK bu oranı yüzde 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik yapılmazsa vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, “Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor” dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018’den itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 motorun altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı, 919 liraya çıkacak. Değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan bin 10 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 104 liraya yükselecek.

 
BAKANLIĞIN İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yarıya kadar indirme yetkisi bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm çalışanları ilgilendiriyor!Tüm çalışanları ilgilendiriyor!Milyonların gözü kıdem tazminatında yapılacak düzenlemede. 1 gün çalışan da istifa eden de firması batan da yeni sistemle tazminat alabilecek
Harç ve cezalara enflasyon ayarıHarç ve cezalara enflasyon ayarı2019 yılı başından itibaren vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 oranında artması bekleniyor.
Moody's'den skandal açıklama!Moody's'den skandal açıklama!Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, vergi indirimi kararlarının tüketimi geçici olarak canlandıracağını, ancak bunun kredi notu açısından negatif bir karar olduğunu ve TL üzerindeki baskıyı yeniden canlandırma riski bulunduğunu bildirdi.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandıEkim ayı enflasyon rakamları açıklandıEkim ayı enflasyon rakamlarını açıklandı: Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67 oldu.
Milyonerlerin mevduatı 1,2 trilyon liraya dayandıMilyonerlerin mevduatı 1,2 trilyon liraya dayandıHesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 9 ayında 48 bin 245 artarak 187 bin 225'e ulaştı.
TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesiTOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesiTOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, TÜFE vei Yİ-ÜFE oranlarının altına çekildiğini bildirdi.
  • Yabancı yatırım patlaması04 Kasım 2018 Pazar 09:30
  • Vergi rekortmentleri açıklandı!02 Kasım 2018 Cuma 12:21
  • Dolar yeniden düşüşe geçti!02 Kasım 2018 Cuma 11:37
  • Başkentgaz aboneliği sona eren sayaçta kalan gazı kaçtan geri alıyor?02 Kasım 2018 Cuma 09:51
  • 3 bakanlık düğmeye bastı, 400 milyon TL kar edildi01 Kasım 2018 Perşembe 22:54
  • İhracat rakamları açıklandı!01 Kasım 2018 Perşembe 10:18
  • Çalışanlar dikkat! 5 yıl içinde geri alabilirsiniz01 Kasım 2018 Perşembe 08:48
  • Otomobil alacaklara müjde!01 Kasım 2018 Perşembe 07:23
  • Dolara karşı birleştiler01 Kasım 2018 Perşembe 07:19
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!31 Ekim 2018 Çarşamba 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri