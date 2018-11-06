06 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor!

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor!
Milyonların gözü kıdem tazminatında yapılacak düzenlemede. 1 gün çalışan da istifa eden de firması batan da yeni sistemle tazminat alabilecek
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tüm çalışanları ilgilendiriyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve uzun yıllardır tartışılan kıdem tazminatı sistemine ilişkin reform çalışmaları Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'yla start aldı. Programda, sosyal taraflarla diyalog içinde bütün işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi sözü verilirken, hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, yeni sistemle bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Geçen yıl çerçevesi çizilen ve üzerinde çalışılacak yeni kıdem tazminatı modelinin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:


TAKİP EDİLEBİLECEK

1 gün çalışanın kıdemi olacak, kazanımlar korunacak.
Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak.
İş değiştirmek kolaylaşacak, geçişte kıdem yanmayacak. İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.

İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.
 Birikimler çeşitli araçlarda değerlendirilebilecek. Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak.

 İstifa eden tazminat alacak.
 Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdem hakkı yanmayacak.
 Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.
 Tüm işçilerin erişebilirliği güvence altına alınacak.
 Kıdemde bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunacak.

DEVLET KATKISI VAR
Kıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunacak. Sisteme devlet de katkı sağlayacak..

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