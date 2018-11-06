06 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:07Güneş 07:33Öğle 12:54İkindi 15:36Akşam 18:02Yatsı 19:23
    • 16°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 95.956 0.01
  • Altın: 211,160 0.50
  • Dolar: 5,3318 -0.35
  • Euro: 6,0860 -0.16

Dolar düşüyor!

»
Dolar düşüyor!
Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.30 TL seviyesine kadar gerileyen dolar bu sabah uluslararası piyasada 5.32 TL seviyesinde hareket ediyor
Dolar düşüyor! Dolar düşüyor! Dolar düşüyor!

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada 5.3281 seviyelerinde hareket ediyor. Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında dolar/TL yeni haftaya 5,43 civarında başlamıştı. Dolar dün yüzde 25'i aşan enflasyon verisinin ardından öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5.47 TL'nin üzerine çıkmıştı. Kur akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.40 TL'nin altına indi. Bu son 3 ayın en düşük seviyesi.

 

Dolar/TL 09:15 sıralarında 5,3301 seviyelerinde alıcı bulurken EURO 6,1003 sevilerinde seyrediyor.

SIĞ PİYASADA 5.30 TL'YE DEK İNDİ

 

Kur, ilerleyen saatlerde akşam sığ piyasada 5.30 TL'ye dek indi. Euro da 6.06'yı gördü. Böylece TL gün içerisinde yüzde 2'ye yakın değer kazanmış oldu.

ENFLASYON EKİMDE YÜZDE 2.67 ARTTI

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2.67 artarken, yıllık bazda yüzde 25.24 oldu. 

8 ÜLKEYE MUAFİYET

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.

İKİ BAKANI YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Rahip Brunson'ın tahliyesinin ardından ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkarmıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurmuştu.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artış hızıyla ilgili söylemleri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip ediliyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
En düşük memur maaşı ne kadar?En düşük memur maaşı ne kadar?4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 532 liraya çıkarken, en düşük emekli memur maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkacak.
Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklamasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı. TCMB raporunda "Çekirdek göstergelerin ana eğilimindeki yüksek seviyeler korunmuştur." dendi.
Benzinde ÖTV karşılaması bittiBenzinde ÖTV karşılaması bittiAkaryakıt fiyatlarının pompada düşmesiyle birlikte devletin zamları önlemek için ertelediği ÖTV alacakları benzin için karşılandı. Bu sayede benzinde artık yeni fiyat düşüşleri pompa fiyatına yansıyacak.
Dolar düşüyor!Dolar düşüyor!Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.30 TL seviyesine kadar gerileyen dolar bu sabah uluslararası piyasada 5.32 TL seviyesinde hareket ediyor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor!Tüm çalışanları ilgilendiriyor!Milyonların gözü kıdem tazminatında yapılacak düzenlemede. 1 gün çalışan da istifa eden de firması batan da yeni sistemle tazminat alabilecek
Harç ve cezalara enflasyon ayarıHarç ve cezalara enflasyon ayarı2019 yılı başından itibaren vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 oranında artması bekleniyor.
  • Moody's'den skandal açıklama!05 Kasım 2018 Pazartesi 13:07
  • Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı05 Kasım 2018 Pazartesi 10:04
  • Milyonerlerin mevduatı 1,2 trilyon liraya dayandı05 Kasım 2018 Pazartesi 07:29
  • TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi04 Kasım 2018 Pazar 11:40
  • Yabancı yatırım patlaması04 Kasım 2018 Pazar 09:30
  • Vergi rekortmentleri açıklandı!02 Kasım 2018 Cuma 12:21
  • Dolar yeniden düşüşe geçti!02 Kasım 2018 Cuma 11:37
  • Başkentgaz aboneliği sona eren sayaçta kalan gazı kaçtan geri alıyor?02 Kasım 2018 Cuma 09:51
  • 3 bakanlık düğmeye bastı, 400 milyon TL kar edildi01 Kasım 2018 Perşembe 22:54
  • İhracat rakamları açıklandı!01 Kasım 2018 Perşembe 10:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri