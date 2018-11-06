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Benzinde ÖTV karşılaması bitti

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Benzinde ÖTV karşılaması bitti
Akaryakıt fiyatlarının pompada düşmesiyle birlikte devletin zamları önlemek için ertelediği ÖTV alacakları benzin için karşılandı. Bu sayede benzinde artık yeni fiyat düşüşleri pompa fiyatına yansıyacak.
Benzinde ÖTV karşılaması bitti Benzinde ÖTV karşılaması bitti Benzinde ÖTV karşılaması bitti

 Eşelmobil sistemine göre devletin motorinde 50 kuruş, LPG’de ise 67 kuruş ÖTV alacağı daha bulunuyor. Bir hafta içinde motorin ve LPG’de de indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

 

Döviz kurlarındaki ve ham petrol fiyatlarındaki gerileme, benzin fiyatlarının pompada düşmesinin önünü açtı. Bu kapsamda mayıs ayından bu yana akaryakıtta kurlardaki artışın etkisinin vatandaşa yansımasını önlemek için ÖTV'den karşılanmasını içeren eşelmobil sistemine göre devletin motorinde 50 kuruş, LPG'de 67 kuruş ÖTV alacağı kaldı. Benzinde alacağı kalmadığı için indirimler doğrudan pompaya yansıyacak. Akaryakıtta pompaya indirim ve ham petrol fiyatlarının nereye kadar gerileyeceği ile bunun piyasaya etkisini değerlendiren EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, ham petrol ve akaryakıt sert hareketlerin sürdüğüne dikkat çekti.

Aktaş, brent tipi ham petrolde yaklaşan ABD seçimleri, ABD- Çin ticaret tartışmaları ve İran ambargosu kaygıları ile 85 dolardan başlayan aşağı iniş hareketinin 2 hafta içerisinde 72-74 dolar aralığında destek aradığını kaydetti. Sendika olarak bu süreçle ilgili tahminlerinin 72.50 dolarda destek bulması halinde yukarı yönlü düzeltme hareketi yapacağı olduğunu kaydeden Aktaş, “Eğer 72.50 dolarda destek bulamaz ise ilk durağı 67-68 dolar aralığı olacaktır” diye konuştu.

 

KUR DÜŞERSE İNDİRİM GELİYOR

Aktaş, yurt içinde dolar kurunun 5,50 TL ortalamalara gerilemesi neticesinde ve yurt dışında benzinin 628 dolardan işlem gördüğünü kaydetti. Bu durum nedeniyle eşelmobil sisteminin korumasında olan benzinin pompa fiyatında litrede 17 kuruş indirim olduğunu belirten Aktaş, “Şayet benzin borsa fiyatlarındaki rakamlar 600 $’a düşerse dolar da 5.50 TL’nin altında işlem görmeye devam ederse önümüzdeki hafta sonuna kadar bir indirim daha görme olasılığı yüksek olur” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ÇIKARSA EŞEL DEVREYE GİRECEK

Aktaş ayrıca, “Her ne kadar geçtiğimiz cuma günü itibariyle devletin benzinde ÖTV karşılaması bitti ise de olası piyasalarda yukarı yönlü bir artış olması halinde yeniden eşelmobil sistemi devreye girip zamların vatandaşlara yansıtılması önlenecektir” dedi.

LPG’de 42 kuruş devletten

LPG de baz alınan piyasanın ‘sonatrach’ fiyatlamaları olduğunu kaydeden Aktaş, burada yaklaşık 6-7 aydır aralıksız yükselen bir piyasanın olduğunu hatırlattı. LPG piyasası geçtiğimiz ay kapanış rakamlarında tonda 136 dolarlık düşüş yaşandığını dile getiren Aktaş, “Bu düşüş muhtemelen pazartesinden itibaren hafta içinde herhangi bir gün fiyatlara indirim olarak yansıyacaktır. Bu yansımanın muhtemelen 40-42 kuruş civarında olmasını beklemekteyiz. Burada da eşelmobil sistemi çerçevesinde devletin 67 kuruşluk ÖTV alacağı bulunduğu için olası bu indirim tutarının da pompa fiyatlarına yansımayacağı görüşündeyiz” değerlendirmesi yaptı.

Motorinde 17 kuruş ÖTV’den

Motorin türü akaryakıtta da dış piyasaların geç tepki verdiğini kaydeden Aktaş, geçtiğimiz perşembe günü 691 dolarlık kapanış hareketine cuma günü 678 dolarlık düşüşle devam edildiğini söyledi. Bu durumun ise muhtemelen pazartesi ya da salı günü motorin fiyatlarında indirim olarak yansımasının önünü açtığını anlattı. Aktaş, “Eşelmobil sistemi korumasında olan motorinde devletin ÖTV karşılaması olarak 50 kuruşluk bir alacağı bulunduğundan tahmini 17-20 kuruşluk olası indirim ÖTV karşılanacağı için henüz pompa fiyatlarına yansıma olmayacağını bekliyoruz” diye konuştu.

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