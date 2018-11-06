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İtalya'dan istedi, gelmeyince kendisi üretti

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İtalya'dan istediği zeytin sıkma makinesi zamanında teslim edilmeyince bunu üretmeye karar veren Balıkesirli mühendis, hem kapasite, fiyat ve donanım bakımından daha avantajlı bir makine tasarladı hem de ihracatına başladı.
İtalya'dan istedi, gelmeyince kendisi üretti
İtalya'dan istedi, gelmeyince kendisi üretti İtalya'dan istedi, gelmeyince kendisi üretti İtalya'dan istedi, gelmeyince kendisi üretti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan maden mühendisi Rıfat Avşar Kahyaoğlu, 1997 yılından bu yana aile şirketi olan Kahyaoğlu Paslanmaz Çelik firmasında gıda sektörü için makina üretimi ve satışı yapıyor. 

Aralarında Çin, ABD, Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu 36 ülkeye ihracat yapan firma, yurt dışında teknik servis hizmeti de veriyor. 

Gıda sektörü için daha çok stok tankı ve paketleme makineleri üreten firma, ithal ettiği bazı ekipmanların satışını da gerçekleştiriyor. 

Geçen yıl Iraklı bir müşterisinin talebi üzerine İtalya'dan zeytin sıkma makinesi sipariş eden Kahyaoğlu, şirketin 60 gün olarak bildirdiği teslim süresi aşılınca 2 kez üretici firmayı ziyaret etti. 

Makineyi bir türlü teslim alamayan Kahyaoğlu, İtalyan yöneticilerle tartıştı, ardından siparişten vazgeçti.

Teslim alamadığı makineyi yapmaya karar veren Kahyaoğlu, bunun için gece gündüz çalıştı. Piyasadaki benzer makineleri inceleyen, zeytin üreticilerinin görüşlerini alan Kahyaoğlu, firmasındaki mühendislerle birlikte, kapasite, fiyat ve donanım bakımından daha avantajlı bir makine üretmeyi başardı.

"Oliveİnox300" adı verilen, saatte 300 kilogram zeytin sıkma kapasitesine sahip makine, kısa sürede yurt içi ve dışındaki üreticilerin dikkatini çekti.

"Burnunuzun dibine kadar getirip satacağız"

Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı yerli bir makine ürettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. 

Sipariş ettiği makineyi zamanında teslim etmeyen İtalyan şirketinin yetkililerine çok kızdığını anlatan Kahyaoğlu, şöyle konuştu:

"Aslında İtalyanlarla sürecimiz kötü başladı ancak bizim açımızdan iyi bitmiş oldu. Zeytin sıkım makinesi bir türlü gelmeyince İtalya'ya gittim. Aramızda küçük tartışma oldu ve onlara 'Biz bu makineleri yerli olarak üreteceğiz. Sizin burnunuzun dibine kadar getirip satacağız. Sizinkinden de güzel yapacağız.' dedik. Çok şükür bunu da başardık."

Makinenin ihracatına da başladıklarını ifade eden Kahyaoğlu, Atina'da katıldıkları fuarda 45 firmayla ön anlaşma imzaladıklarını dile getirdi. 

Kahyaoğlu, "Bu makineyle İtalyanların müşterilerini de kaptık. İtalyan firmalar büyük bir endişeyle seyrettiler. Bunu da bizzat dile getirdiler. Bu makineyle başta İtalya olmak üzere İspanya ve ABD piyasasına girmek istiyoruz. Makinamız inşallah önümüzdeki yıl İtalya ve İspanya'da çalışacak." dedi.

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