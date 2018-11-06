06 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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En düşük memur maaşı ne kadar?

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En düşük memur maaşı ne kadar?
4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 532 liraya çıkarken, en düşük emekli memur maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkacak.
En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar?

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından gözler memur ve emeklilerin enflasyon farkına çevrildi.

 KASIM VE ARALIK ENFLASYONU BEKLENİYOR

4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kasım ve aralık enflasyonuna göre netleşecek.

 OCAK ZAMMI YÜKSELDİ

4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı.

ORANLAR KESİNLEŞTİ

Kasım ve aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oranlar kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 532 liraya, en düşük emekli maaşı ise 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkıyor.

KAYNAK: SABAH

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