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Dev şirket iflas etti!

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Dev şirket iflas etti!
Filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp A.Ş.'nin konkordato davasından iflas kararı çıktı. Mahkeme, Fleetcorp A.Ş.'nin borca batık olduğunu ve konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek iflasına karar verdi.
Dev şirket iflas etti! Dev şirket iflas etti! Dev şirket iflas etti!

Filo kiralama sektörünün en büyüklerinden Fleetcorp A.Ş., geçtiğimiz Eylül ayında konkordato  talebiyle İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu.

 

Konkordato talebi kabul edilen Fleetcorp'a mahkeme, 3 kişilik komiser heyeti atadı ve geçici mühlet verdi. Piyasaya 2 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğu ileri sürülen şirketin yöneticileri ise görevlerinden ayrıldı.

Mahkeme konkordato sürecinde şirketin mal varlığının satılmaması yönünde de karar aldı. Firma konkordato istemeden önce elindeki araçlardan bin 500'e yakınını galericilere satmış ancak devir işlemleri yapılmadıı. Bu nedenle firmadan araç alan galericiler büyük zarara uğradı.
 
KONKORDATONUN BAŞARI İHTİMALİ YOK

 

Komiser heyeti, geçtiğimiz günlerde mahkemeye gönderdiği raporunda konkordato kararının çok geç alındığını belirterek, şirketin kısa sürede kara geçme ve konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali olmadığını bildirdi. İtirazlar üzerine komiser heyeti, mahkemeye ek bir rapor yollamış bu raporda da olumsuz görüş bildirdi.
 
KAYITLI 12 BİN 455 OTOMOBİLİ VAR 

Komiser heyetinin atadığı bilirkişi de Fleetcorp'un kayıtlara göre değişik marka, model ve kilometrede 12 bin 455 otomobili bulunduğunu, bin 836 aracın firmanın kullanımında olduğunu kaydetti.  Bilirkişi kullanımda olmayan 10 bin 619 otomobilin nerede ve ne durumda olduğunun bilinmediğini kaydederek, firmada kayıtlı gözüken 12 bin 455 otomobilin piyasa değerinin bir milyar 361 milyon TL olduğunu bildirdi.  
 
ALACAKLILAR DURUŞMA SALONUNA SIĞMADI 

Konkordato davasının üçüncü duruşması bugün İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya davaya müdahil olan alacaklı banka, finans, kasko ve sigorta şirketleri, otomobil firmaları avukatları ile mağdur 170 galericiyi temsilen 15 kişi katıldı.

İFLAS KARARI ALACAKLILARIN ALEYHİNE OLUR 

Duruşmada Fleetcorp A.Ş.'nin avukatı geçici komiser heyetinin hazırladığı ek raporun tümden yanlış olduğunu savunarak, "Halen araçların sayısını öğrenememişlerdir. 14 bin 888 araç olduğunu söylememize rağmen heyet daha az araç olduğunu belirtip kıymet takdirini az yapmıştır" dedi. 

Firmanın 2001'den beri piyasada olan bir şirket olduğunu belirten avukat, "Aylık 10 milyon TL geliri olan şirketi, komiserler 2 milyon geliri var gibi göstermiştir. Şirketin marka değeri borcunun üstündedir. Şirkete iflas kararının verilmesi alacaklıların lehine değildir" diye konuştu. 

KURTULMASI İMKANSIZ

Mahkeme ise Fleetcorp A.Ş.'ye tanınan geçici mühleti kaldırarak,  komiser heyetinin görevine son verdi ve aldığı tüm tedbir kararlarını kaldırdı. Mahkeme, Fleetcorp A.Ş.'nin karar saati olan 16.14 itibariyle iflas ettiğini belirterek, kararın iflas masasına bildirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında Fleetcorp A.Ş.'nin borca batık olduğunu, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti. 
 
ŞİMDİ NE OLACAK?

İlk olarak iflas dosyası açılacak. Alacaklılar, rehinli ipotek satışlarını yapmaya başlayacak. 12 bin araçtan rehinli ipotekli olanları alacaklılar satacak. Şirketin elinde bulunan araçları ise iflas masası satarak, alacaklılara ödeme yapmaya başlayacak.  Alacaklıların başında şirket çalışanları gelecek. Daha sonra alacaklılara paraları sırasıyla dağıtılacak. Alacaklılar sırasıyla bankalar, leasing kuruluşları ve otomobil firmalar. En büyük alacaklı ise Mercedes firması.

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