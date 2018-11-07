07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:35Öğle 12:54İkindi 15:35Akşam 18:01Yatsı 19:22
    • 17°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 94.728 -1.27
  • Altın: 212,437 0.21
  • Dolar: 5,3735 -0.42
  • Euro: 6,1544 -0.04

Müslüm'e büyük ilgi

»
Müslüm'e büyük ilgi
Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filmi, vizyona girdiği ilk 10 günde iki milyon 165 bin kişi tarafından izlendi.
Müslüm'e büyük ilgi Müslüm'e büyük ilgi Müslüm'e büyük ilgi

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, ilk üç günde 600 bin 141 kişinin izlediği Müslüm Gürses'in yaşamını anlatan filmin elde ettiği hasılat ise 29 milyon 647 bin lira oldu.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin oyunculuğuyla dikkati çektiği yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran rol aldı.

Müslüm ile aynı gün vizyona giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmini ise 686 bin 324 kişi izledi.

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması olan yapımdan elde edilen hasılat da 8 milyon 843 bin liraya ulaştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müslüm'e büyük ilgiMüslüm'e büyük ilgiYönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filmi, vizyona girdiği ilk 10 günde iki milyon 165 bin kişi tarafından izlendi.
Mersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battıMersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battıMersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgede yürütülen çalımalar sonucu 11 kişi kurtarıldı.
1 karıştan Osmanlı çıktı1 karıştan Osmanlı çıktıÜsküdar’daki İSKİ kazı çalışmasında asfaltın 1 karış altından tarihi kalıntılar çıktı.
İzmir Körfezi’nde ürküten görüntüİzmir Körfezi’nde ürküten görüntüİzmir Körfezi’nin üzerinde beliren yeşil renkli yosunlar büyük bir şaşkınlığa ve korkuya sebep olurken, suyun soğumamasından dolayı denizde alg patlamasının yaşandığı öğrenildi.
Beykoz'da bir villaya baskınBeykoz'da bir villaya baskınBeykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurulduğu tespit edildi.
Kerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisiKerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisiKerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisi
  • Bin 150 kadın terörist PKK'nın dağda uyguladığı iğrenç düzeni anlattı05 Kasım 2018 Pazartesi 08:26
  • ‘Ahmet beni çok üzdü’05 Kasım 2018 Pazartesi 08:25
  • Yalova'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü05 Kasım 2018 Pazartesi 08:19
  • Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı05 Kasım 2018 Pazartesi 07:51
  • Adana'da 'Mangal Park' açıldı05 Kasım 2018 Pazartesi 07:48
  • Şantajcı hemşireye eski sevgili şoku!02 Kasım 2018 Cuma 08:54
  • Sporcularla koşan keçi, ilgi odağı oldu02 Kasım 2018 Cuma 08:38
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan gençlere deizm uyarısı02 Kasım 2018 Cuma 08:21
  • Başkentte asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı02 Kasım 2018 Cuma 08:18
  • Bulunup kendisine teslim edilen telefonu çalan polise hapis cezası01 Kasım 2018 Perşembe 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri