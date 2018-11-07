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Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının normal seviyede seyredeceği belirtilirken 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek. 12 ilde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

12 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ
Hürriyet'te yer alan habere göre; Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.

Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

 

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