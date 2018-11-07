07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:35Öğle 12:54İkindi 15:35Akşam 18:01Yatsı 19:22
    • 21°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 94.663 -0.07
  • Altın: 213,159 0.55
  • Dolar: 5,3783 -0.33
  • Euro: 6,1645 0.12

Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı

»
Antalya'da bir öğretmen, 20 öğrenciye sınıfta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şüphelinin daha önce de aynı suçlama ile soruşturma geçirdiği iddia edildi.
Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandı

Antalya'da bir öğretmen, 20 öğrenciye sınıfta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, 4. sınıfta okuyan 9-10 yaşındaki 20 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni şikâyet üzerine tutuklandı. 

Polis, veli ve öğretmenlerin korkunç iddia ile ilgili aktarımları şöyle: 

"Bu eylemler sınıfta öğretmen masasında yaşanmış. Öğretmen olayın ortaya çıkmaması için çocukları korkutmuş. 'Evlerinizde bana ait kameralarvar. Televizyonunuzdaki kırmızı ışıktan sizi izliyorum. Yaşadıklarımızı anne-babanıza anlatırsanız sizi görürüm' diyormuş. Çocuklara yaptığı şaylerin normal olduğunu inandırmak için 'Bu yaptığım görev, her öğretmen bunu yapar' diyormuş. 

İstismarla suçlanan öğretmenin sınıftaki masasının kapıya dönük olduğu, diğer öğretmenlerinkinin ise ters yöne baktığı belirtildi.

Öğretmenin daha önce Van ve Ankara'da görev yaptığı sırada benzer suçlamalarla karşılaştığı ancak deili yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiği iddia edildi. 

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, "Daha önce de soruşturma geçirdiği konusu iddiadan ibaret. Soruşturma tamamlandığında detaylı açıklama yapılır" dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Öğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandıÖğretmen öğrencilerine cinsel istismardan tutuklandıAntalya'da bir öğretmen, 20 öğrenciye sınıfta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şüphelinin daha önce de aynı suçlama ile soruşturma geçirdiği iddia edildi.
Bahçeli ateş püskürdü: Fiyatlar neden böyle!Bahçeli ateş püskürdü: Fiyatlar neden böyle!MHP lideri Devlet Bahçeli, doların düşüşü sonrası indirim yapılmadığına dikkat çekerek, "Dövizin artışı ile zam yapanlar indirim yapmazlarsa kazandıkları haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir" dedi.
MHP’nin adayı kim olacak?MHP’nin adayı kim olacak?MHP tabanı adayının kim olacağını konuşurken Facebook’ta paylaşılan bu resim çok konuşuluyor.
Binali Yıldırım'dan adaylık açıklamasıBinali Yıldırım'dan adaylık açıklamasıMeclis Başkanı Binali Yıldırım, yerel seçimlerde adaylık iddiaları için, "Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz" dedi.
'Başımı kapatınca annem çok ağladı''Başımı kapatınca annem çok ağladı'Başörtüsü takmasına ailesinin itiraz ettiğini anlatan AK Partili Özlem Zengin: Başörtülü bir milletvekili olarak gelip yemin ettiğimde, babam bana sarıldı ve ‘Seni tebrik ediyorum. İnandın ve başardın’ dedi.
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim ittifakı mesajı!MHP'nin adaylık teklifiyle gündemde olan Melih Gökçek, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır" dedi.
  • Akşener'den ittifak açıklaması05 Kasım 2018 Pazartesi 07:44
  • Halkta karşılığı olan arkadaşlarımızla seçime gideceğiz05 Kasım 2018 Pazartesi 07:43
  • CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı04 Kasım 2018 Pazar 18:51
  • Saadet Partisi vekili İslam'a destek çıktı, medyaya yüklendi02 Kasım 2018 Cuma 11:05
  • SP'li İslam hakkında soruşturma02 Kasım 2018 Cuma 10:07
  • Erdoğan kurmaylarından 3 il için 'isim' istedi02 Kasım 2018 Cuma 09:32
  • AK Parti Milletvekili Barış Aydın Ankara Büyükşehir adaylığına talip oldu02 Kasım 2018 Cuma 08:43
  • Kılıçdaroğlu: Danıştay kararı vermiştir, gerekçesi de son derece sağlamdır02 Kasım 2018 Cuma 08:06
  • Erdoğan ile Trump telefonda görüştü02 Kasım 2018 Cuma 07:00
  • Akşener: ÖTV'nin indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz02 Kasım 2018 Cuma 06:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri