Bakan açıkladı! Milyonları ilgilendiren karar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Müfredat iyileştirilecek. Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak. Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir.



Özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltılarak kaldıracağız. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir."