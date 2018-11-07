07 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Türk mühendisler üretti!

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Türk mühendisler üretti!
Türk mühendisler, pek çok ilde kullanılan Çin ve İtalyan yapımı tramvayların fiyatı 7200 avro olan pantograf parçasını yerli üretimle 6 bin liraya üretti.
Türk mühendisler üretti! Türk mühendisler üretti! Türk mühendisler üretti!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullandığı Çin ve İtalyan yapımı tramvayların yedek parçalarını yerlileştirerek, hem üretime hem de milli ekonomiye katkıda bulunuyor.

 

Bugüne kadar Çin ve İtalyan yapımı tramvayların 21 parçasının yerli üretimini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ, son olarak tramvayların enerji nakil hattı olan katener teline temasını sağlayan pantograf parçasının yerli üretimini de Konya'daki bir firma ile yaptığı ortaklık sayesinde hayata geçirmeyi başardı.

Elektrik hattı üzerinde bulunabilecek yabancı cisimlerden aldıkları darbeler sonucu kırılan ve tamiri mümkün olmayan pantograf parçasını yurt dışından 7200 avroya almak zorunda kalan SAMULAŞ, Konya'da otomotiv üzerine faaliyet gösteren firma ile temasa geçti.

 

Firma, pantograf parçasını 6 bin lira maliyetle üretmeyi başardı.

"SÜRÜŞ PERFORMANSI VE TEKNİK DENEMELER OLUMLU GERÇEKLEŞTİ"

SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tramvaylarda kullanılan ithal parçaların yerli ve milli üretimini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Tramvayların hepsinde enerji nakil hattından 750 volt doğru akımı (DC) araçların güç sistemine aktaran pantograf parçası bulunduğuna işaret eden Gürkan, "Bu parçayı yurt dışından 7200 avroya ithal ediyorduk. Konya'da otomotiv sanayisine üretim yapan bir firma ile istişare haline girdik. Bizim mühendislerimiz ve oradaki mühendis arkadaşlar önce malzeme analizi yaptı. Teknik donanım ve üretim tekniği hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra parçanın üretimi 6 bin liraya gerçekleştirildi." dedi.

Tramvaylarda iki hafta boyunca yerli üretim pantograf parçasını test ettiklerini anlatan Gürkan, "Denemeler sonucunda gerek sürüş performansı gerekse teknik denemeler olumlu gerçekleşti. Böylece tramvayın pantograf parçasının yerli ve milli üretimini kazanmış hale geldik. Yerli ve milli üretimini yaptığımız parçalar tedarik zamanı ve maliyetleri azaltıp Türkiye'deki imalat sanayisinin teknik kapasitesi ve istihdamını da artırmış oluyor." ifadesini kullandı.

Gürkan, geçen yıl da tramvayların bujilerinde bulunan sensörlerin yerli üretimini yaptırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürettiğimiz parçaları Türkiye'de şehir içinde tramvay kullanan operatör şirketlerimizle de paylaşıyoruz. Buji sensörlerini ürettikten sonra İstanbul ve Ankara da yerli ürünlerden tedarik etmek için bizimle iletişime geçti. Sadece Samsun olarak değil, ülkemizde tramvay kullanan tüm operatör şirketlerinin bu ürünlere ilgi göstermesi, yerli üretime katma değer sağlıyor."

Konya'daki firmanın yetkilisi Murathan Kökdere de yerli üretim projesinde yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yerli üretimin bir parçası olmak bizim için gurur verici. Yerli ve milli yedek parça üretimine destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise her zaman yerli üretimi desteklediklerini vurgulayarak, yakında çıkmayı planladıkları ihaleyi Türk firmalarının kazanması halinde kullandıkları tramvay araçlarında yüzde 70 yerliliği yakalayacaklarını dile getirdi.

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