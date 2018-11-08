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Marketlere sınır geliyor!

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Hükümet, küçük işletmeler ile üretici firmaları büyük ve zincir mağazaların hâkim pozisyonuna karşı korumaya aldı.
Marketlere sınır geliyor!
Marketlere sınır geliyor! Marketlere sınır geliyor! Marketlere sınır geliyor!

Böylece hem üretici korumaya alınacak hem de israf önlenmiş olacak. Hal Yasası kapsamında da üretici birliklerine kiradan vergi desteğine kadar birçok başlıkta büyük destek sağlanacak.


ÜRETİCİYE DESTEK
Ticaret Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmede, düzenlemeyle "hem üreticilerin korunması hem de israfın önlenmesi hedeflenmiştir" denildi. Böylece ekmek gibi ürünlerin en fazla yüzde 5'i iade edilebilecek. Mağazalar satabilecekleri kadar ürün alacak ve ellerinde kalması önlenmiş olacak.
Daha önce yapılan düzenlemeyle meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satışa sunan zincir mağazalar, bayilerce üretici firmalara yapacakları ödeme azami fiyatın yüzde 85'inden az olmaması hükme bağlanmıştı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bunlar dışındaki bakkal gibi perakende işletmeler için de yüzde 80'inden az olmaması kuralı getirildi.

Bu adımla da ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük-zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmelerle sınırlı kalmaması sağlandı. Diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlenmiş oldu.

Buna göre tarife ile azami fiyatı 1 TL olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçildi.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KORUNACAK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni Hal Yasası ile üretici birliklerine hem kira hem vergi konusunda destek vereceklerini söyledi. Pekcan, "Üretici birliklerine destek vereceğiz. Tüketici toptancı halinde kiralar herkese 100 liraysa üretici birliklerine 25 lira olacak. Üretici birliklerini oraya çekmek için yüzde 75 indirim sağlayacağız oraya çekmek için. Buralarda bir vergi oranı olacak. Belki üretici birliklerine yarısı kadar vergi uygulayacağız" diye konuştu.

BAKKALLARA 80 KURUŞ
Mağazalar büyük miktarda alım yapsa dahi üretici veya tedarikçisine 85 kuruştan, bakkallarda 80 kuruştan daha az ödeme yapmayacak. Düzenleme, üretici ve tedarikçilerin sektörde etkin rekabet etmesine katkı sağlayacak.

 
SABAH

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