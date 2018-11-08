08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:36Öğle 12:54İkindi 15:34Akşam 18:00Yatsı 19:22
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 95.493 0.81
  • Altın: 211,553 -0.11
  • Dolar: 5,3740 -0.41
  • Euro: 6,1579 0.02

İşte yeni zam oranları

»
İşte yeni zam oranları
Türkiye’de 20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. İşte sözleşme yenileyecek kiracılara yapılabilecek olan en fazla zam oranı...
İşte yeni zam oranları İşte yeni zam oranları İşte yeni zam oranları

Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

 

ÜFE’YE BAKILIYOR

Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyen de konuyu yanlış biliyor demektir.

 

12 AYLIK ORTALAMA
ÜFE’de aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. bu rakam da 4 Kasım’da yüzde 23.73 olarak açıklandı. Bir önceki ay bu oran yüzde 21.36’ydı. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 23.73’le yenileyecek. 1000 liralık kira 1237 lira olacak. Yıllıkta ek maliyet 2848 lira. Yüzde 23.73 tavan artış. Yani mülk sahibi ve kiracı daha düşük bedele de anlaşabilir. Ama daha yüksek artış için yargı yolu açık. bu konuda Yargıtay’ın emsal kararları mevcut.

YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR
Yeni ekonomi Programı’nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği yer almıştı. 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı kira artışı en çok yüzde 14.90 olabilecekti. Bu durumda yılda 1059 lira kiracının cebinde kalacaktı. Öte yandan borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte yeni zam oranlarıİşte yeni zam oranlarıTürkiye’de 20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. İşte sözleşme yenileyecek kiracılara yapılabilecek olan en fazla zam oranı...
Anlaşma sağlandı! Türkiye'ye para akacakAnlaşma sağlandı! Türkiye'ye para akacakHintliler, milyon dolarlık düğünleri için rotayı Antalya’ya çevirdi. 2019 yılı için 45 Hint düğünü rezervasyonu alındı. Düğünlerine büyük önem veren Hintlilerin düğünlere ayırdığı bütçeler 1 milyon doları buluyor.
Marketlere sınır geliyor!Marketlere sınır geliyor!Hükümet, küçük işletmeler ile üretici firmaları büyük ve zincir mağazaların hâkim pozisyonuna karşı korumaya aldı.
Suriye'li şirket sayısı yüzde 85 arttıSuriye'li şirket sayısı yüzde 85 arttıTEPAV'ın raporuna göre son 1 yılda kurulan Suriye sermayeli şirket sayısı yüzde 85 arttı. Eylül 2018'de 163 Suriyeli şirket kuruldu bu toplam kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 11.8'ine denk geliyor.
Köprü geçiş rakamları açıklandıKöprü geçiş rakamları açıklandıYap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen köprülere verilen devlet garantisini Ulaştırma Bakanı açıkladı: 2017’de Yavuz Sultan Selim’i kullanan araçlardan 733 milyon lira tahsil edildi. Ancak eksik geçiş için müteahhit şirkete 1.7 milyar lira daha ödendi...
Albayrak: Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğizAlbayrak: Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğizHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar hayata geçireceklerini bildirdi.
  • O ilçede fiyatlar uçtu!06 Kasım 2018 Salı 23:19
  • Dev şirket iflas etti!06 Kasım 2018 Salı 23:14
  • En düşük memur maaşı ne kadar?06 Kasım 2018 Salı 10:31
  • Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması06 Kasım 2018 Salı 10:25
  • Benzinde ÖTV karşılaması bitti06 Kasım 2018 Salı 10:22
  • Dolar düşüyor!06 Kasım 2018 Salı 09:23
  • Tüm çalışanları ilgilendiriyor!06 Kasım 2018 Salı 08:39
  • Harç ve cezalara enflasyon ayarı06 Kasım 2018 Salı 08:34
  • Moody's'den skandal açıklama!05 Kasım 2018 Pazartesi 13:07
  • Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı05 Kasım 2018 Pazartesi 10:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri