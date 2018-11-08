AK Parti’nin Manisa adayı Özdağ

Hükümete yakınlığı ile bilinen Diriliş Postası, AK Parti'nin Manisa adayının Selçuk Özdağ olduğunu yazdı. Diriliş Postası'nın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunsuz uygulanması ve 2023 hedeflerini yakalama doğrultusundaki siyasi istikrar için olmazsa olmaz olan 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti sıkı çalışıyor. Bu bağlamda Ege’yi CHP’nin elinden alabilecek adaylar üzerine ter akıtan AK Parti, MHP tarafından yönetilen Manisa için de kilit bir isim belirledi. O isim yıllarca ülkücü hareket içerisinde yer alan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun en yakın mesai arkadaşlarından olan Selçuk Özdağ.



MHP seçmeninden de büyük destek alan Özdağ’ın, AK Parti’nin bölgede yaptığı anketlerden birinci sırada çıktığı öğrenildi.



FETÖ ile mücadele de en önde gelen isimler arasında yer alan, FETÖ’nün 15 Temmuz işgal girişiminde silahıyla Çankaya Köşkü’ne koşan Selçuk Özdağ’ın partisinin 31 Mart mahalli idareler seçiminde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Öte yandan Başkan Erdoğan ve yakın kurmaylarının da Özdağ isminde hem fikir olduğu da gelen bilgiler arasında.

MİLLET KİMİ İSTERSE O

Seçimlerin en stratejik bölgesi olan İstanbul ve Ankara içinde aday neredeyse belli oldu. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı içinse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dışında alternatif kalmadı.



Başkan Erdoğan’da söz konusu isimlere yeşil ışık yakmıştı. Anketlerde de seçmenin Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu isimlerinin etrafında birleştiğini gösteriyor.



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön plana çıkan iki isimse Kapalıçarşı skandalının starı İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu’nun koltuğu için bir numaralı tehdit olan Muharrem İnce.