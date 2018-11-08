08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı

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İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı
İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu.
İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayı

Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

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İYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayıİYİ Parti isimleri açıkladı! İşte İstanbul adayıİYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu.
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