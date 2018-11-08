08 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:36Öğle 12:54İkindi 15:34Akşam 18:00Yatsı 19:22
    • 24°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 93.802 -1.77
  • Altın: 213,029 0.59
  • Dolar: 5,4180 0.82
  • Euro: 6,1909 0.54

Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı!

»
Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin dava açıldı.
Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı!
Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı! Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı! Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı!

Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli A.Ç.’nin Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Kurbağalıdere caddesinde iş yerinin olduğu, 68 yaşındaki babası N.Ç.’nin ise sık sık iş yerinin önünde oturduğu, E.B.’nin evinin şüpheli A.Ç.’nin iş yerinin karşısında olduğu anlatıldı. 

"EŞİME NEDEN BAKIYORSUN, UTANMIYOR MUSUN?"

Olay günü E.B.’nin eşinin gündüz vakti perdeleri kapatması üzerine eşine neden kapattığını sorduğunda eşinin kendisine karşıda oturan N.Ç.’nin sürekli kendisine baktığını, daha önce de bu şekilde baktığı için rahatsız olduğundan dolayı perdeyi kapattığını söylediği belirtildi. Balkona çıkan E.B.’nin ‘neden bakıyorsun, utanmıyor musun?’ diyerek uyarmasına rağmen N.Ç.’nin konumunu değiştirmediği kaydedildi. 

BABASINI BALTAYLA DARP EDEN ADAMI SİLAHLA VURDU

Bunun üzerine E.B.’nin eline aldığı baltayla aşağı indiği, N.Ç’ye, ‘Karıma ne bakıyorsun?’ deyip küfür ettiği ve baltanın keskin olmayan tarafıyla darp ettiği anlatıldı. N.Ç.’nin yere düştüğü ve ‘öldüreyim mi seni’ diyerek darp etmeye devam ettiği kaydedildi. Bu sırada gürültüyü duyan ve babasının yerde darp edildiğini gören şüpheli A.Ç.’nin iş yerinden aldığı ruhsatsız tabancayla E.B.’ye ateş ederek yaraladığı, ‘seni vurayım mı’ diye tehdit ettiği belirtildi. 

3 ŞÜPHELİYE HAPİS İNDİRİMİ

İddianamede şüpheli A.Ç.’nin, “yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Müşteki şüpheli E.B.’nin, “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, müşteki şüpheli N.Ç.’nin ise, “cinsel taciz” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

İddianame gönderildiği 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı!Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı!Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin dava açıldı.
Saklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladıSaklanmak için camiye girdi! Bir kişiyi bıçakladıBalıkesir'de bir kişi bir süre önce boşandığı eski eşini bıçakladıktan sonra cuma namazına gitti. Camide de bir kişiyi bıçaklayan şüpheli polise giderek teslim oldu.
Sivas'ta bir garip olay!Sivas'ta bir garip olay!İki ay önce evlendiği Azeri kadın 10 yıllık evli çıkan İsmail Doğan, 60 bin TL zararı olduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildiAnaokulunda panik anları! Okul tahliye edildiSamsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nun zemin ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Okul çökme ihtimaline karşı tahliye edildi.
5 metreden alt yola böyle çakıldı5 metreden alt yola böyle çakıldıRİZE’nin Derepazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu yolda kontroden çıkarak 5 metre yükseklikten alt yola düşen panelvan tipi minibüsün sürücüsü Emin Demir, yaralandı.
Konya'da iki grup birbirine girdiKonya'da iki grup birbirine girdiKonya'da koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
  • Ahırda şoke eden manzara!26 Ekim 2018 Cuma 22:26
  • Güvercin sevdası canından etti26 Ekim 2018 Cuma 12:26
  • Belediye anons yaptı! Duyan görmeye koştu25 Ekim 2018 Perşembe 14:37
  • Evin altında 40 ton altın!25 Ekim 2018 Perşembe 09:25
  • Kırşehir'de köpek dehşeti24 Ekim 2018 Çarşamba 13:33
  • Avcılar'da insanlık dışı olay!24 Ekim 2018 Çarşamba 12:00
  • Bu elma görenleri hayrete düşürüyor23 Ekim 2018 Salı 09:57
  • Rize'de 'pes' dedirten önlem22 Ekim 2018 Pazartesi 14:34
  • İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı21 Ekim 2018 Pazar 22:34
  • Asi Nehri'nde kayık alabora oldu: 1 kayıp21 Ekim 2018 Pazar 22:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri