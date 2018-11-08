Baltalı silahlı kavga mahkemeye taşındı!

Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin dava açıldı.

Kadıköy’de ‘eşime neden bakıyorsun” diyerek çıkan baltalı ve silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli A.Ç.’nin Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Kurbağalıdere caddesinde iş yerinin olduğu, 68 yaşındaki babası N.Ç.’nin ise sık sık iş yerinin önünde oturduğu, E.B.’nin evinin şüpheli A.Ç.’nin iş yerinin karşısında olduğu anlatıldı.

"EŞİME NEDEN BAKIYORSUN, UTANMIYOR MUSUN?"

Olay günü E.B.’nin eşinin gündüz vakti perdeleri kapatması üzerine eşine neden kapattığını sorduğunda eşinin kendisine karşıda oturan N.Ç.’nin sürekli kendisine baktığını, daha önce de bu şekilde baktığı için rahatsız olduğundan dolayı perdeyi kapattığını söylediği belirtildi. Balkona çıkan E.B.’nin ‘neden bakıyorsun, utanmıyor musun?’ diyerek uyarmasına rağmen N.Ç.’nin konumunu değiştirmediği kaydedildi.

BABASINI BALTAYLA DARP EDEN ADAMI SİLAHLA VURDU

Bunun üzerine E.B.’nin eline aldığı baltayla aşağı indiği, N.Ç’ye, ‘Karıma ne bakıyorsun?’ deyip küfür ettiği ve baltanın keskin olmayan tarafıyla darp ettiği anlatıldı. N.Ç.’nin yere düştüğü ve ‘öldüreyim mi seni’ diyerek darp etmeye devam ettiği kaydedildi. Bu sırada gürültüyü duyan ve babasının yerde darp edildiğini gören şüpheli A.Ç.’nin iş yerinden aldığı ruhsatsız tabancayla E.B.’ye ateş ederek yaraladığı, ‘seni vurayım mı’ diye tehdit ettiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİYE HAPİS İNDİRİMİ

İddianamede şüpheli A.Ç.’nin, “yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Müşteki şüpheli E.B.’nin, “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, müşteki şüpheli N.Ç.’nin ise, “cinsel taciz” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.