Kitap kurdu Sudanlı Halid'in hayali Erdoğan'ı görmek

14 yaşındaki Sudanlı omurilik hastası Ahed Halid, tedavi için geldiği Türkiye'de hem iyileşeceği hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışacağı günün hayalini kuruyor.

Omurilik eğriliği yüzünden ülkesinde 3 ameliyat geçiren ve son çare olarak yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye gelen Sudanlı Ahed Halid, Dışkapı Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Tedavisi için eğitim hayatına ara veren Halid, birçok derece elde ettiği uluslararası kitap okuma yarışmalarına bu sefer de Türkçe diliyle katılmanın hayalini kuruyor.

Halid, BAE'de 2016'da düzenlenen, 21 ülkenin katıldığı Arapça kitap okuma yarışmasında 2 günde 50 kitap okuyarak dördüncü ve bu yıl Sudan'da düzenlenen yarışmada 2 günde 75 kitap okuyarak birinci oldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da eğtim hayatındaki başarıları sayesinde "örnek öğrenci" seçilen Halid, okumanın, insanın en güçlü silahı olduğunu düşünüyor.

Türkçe öğrenmeyi ve Türkçe kitap okumayı da çok isteyen Halid, hastalığına rağmen Türkçe kursuna gitmeyi ihmal etmiyor.

Halid, okumaya olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

"Allah bize 'Oku' diyor. O yüzden zaman, okuma, çalışma ve öğrenme zamanı. Okumak kimsenin elimizden alamayacağı en güçlü silahımız. Biz öğrenmeyi ihmal ediyoruz. Bunun neticesi olarak da savaşlarda her gün birçok insan ölüyor. Bu savaşların sona ermesi için bizlerin ilim öğrenmesi şart. Allah bize iyi olmamızı emrediyor. Öğrenmemizi emrediyor. "

Büyüyünce doktor olmak istediğini belirten Halid, özellikle savaş bölgelerindeki çocuklara yardım etmek istediğini belirtti.

"En büyük hayalim Erdoğan'ı görmek"

Halid, ilk kez tedavi için geldiği Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini vurgulayarak, "Türkiye benim ikinci vatanım, Türk halkı merhamet sahibi, bütün mazlumlara kucak açıyor. Dünyada benzeri olmayan örnek bir ülkeye sahipsiniz. Allah sizi korusun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini anlatan Halid, "(Erdoğan) Gerçek bir lider ve dünyaya örnek olacak nitelikte bir Müslüman. En büyük hayalim Erdoğan'ı görmek." dedi.

Halid, Erdoğan'ın başta Kudüs meselesi olmak üzere mazlumların haklarını daima savunduğunu belirterek, ileride hangi mesleği yaparsa yapsın onun merhamet ve cesaretini örnek alacağını söyledi.

Hayallere ulaşmanın en etkin yolunun eğitim olduğunun altını çizen Halid, sözlerini, "Dünyanın her yerinde bütün çocukların eşit şekilde eğitim hakkından yararlanabilmesini isterim. Sudan gibi ülkelerde de eğitim seviyesinin daha yüksek olmasını diliyorum." ifadeleriyle tamamladı.

AA