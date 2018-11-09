Yurt dışından getirilen telefonlarda harç bedeli artırıldı

Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 500 TL olarak belirlendi. Resmi Gazete’de ‘Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’ yayınlandı. Karara göre yurt dışı seyahatlerinden dönerken yanınızda getirdiğiniz cep telefonları için ödenen harç parası 170.70 liradan 500 liraya çıkartıldı.

ARTIK 500 TL

Türk vatandaşların yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödenecek harç ücretinde değişiklik yapıldı. Konuya ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlendi. (Karar Sayısı: 320) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 8 sayılı tarifenin VII - Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı başlıklı bölümünün 1 numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi.

2017'DE YOLCU BERABERİNDE 800 BİN TELEFON GELDİ

2017 yılında 800 bin adet civarında olan yolcu yanında gelen cihaz sayısının, bu yıl özellikle son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek fiyat artışlarından dolayı 1 milyon seviyesini aşacağı tahmin ediliyordu.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRENLER NE YAPMASI GEREKİYOR?

Peki yurt dışından gelen telefon nasıl kullanılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? IMEI numarası nasıl öğrenilir? İşte yurt dışından telefon getireceklerin bilmesi gerekenler...

Yurt dışından getirilen cep telefonların kayıt altına alınabilmesi veya cep telefonunuz çalındığı zaman cihazınızı IMEI numaranızın bilmeniz gerekiyor.

Birçok kişinin bilmediği IMIE numarasını öğrenmek ise çok kolay. Bütün cep telefonu cihazlarında “*#06#” tuşlarını tuşladığınız zaman IMIE numaranızı öğrenebiliyorsunuz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yurt dışında getirilen cep telefonların nasıl kayıt altına alınacağına ilişkin önemli bilgiler veriliyor.

120 GÜN İÇİNDE KAYIT YAPTIRMALISINIZ

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınma başvuru süresi, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün.

Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

NASIL KAYIT YAPTIRILACAK

Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar. e-devlet sisteminden kayıt hakkını sorgulaması; harç ücretini yatırması ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde pasaport sahibi, şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile türkiye.gov.tr İnternet adresinden sisteme girerek cihaz kaydını yaptırabiliyor.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılıyor.

PASAPORTA DİKKAT

IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunulmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 60 günü geçmemiş olması gerekiyor.

PASAPORTUNUZU KULLANDIRTMAYIN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 2 yılda 1 cihaz getirebiliyor. Bu düzenleme çerçevesinde Ülkemize ne şekilde getirildiği belli olmayan cihazların kayıt işleminin yapılması yasal olarak uygun olmadığından pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılması durumunda doğacak olan yasal sorumluluk tarafınıza ait...

Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda yasal sorumluluk pasaport sahibine ait...

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren 2 takvim yılı içerisinde 1 adet cep telefonunun yurda getirilebileceği belirlenmiş durumda.