09 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:10Güneş 07:37Öğle 12:54İkindi 15:34Akşam 17:59Yatsı 19:21
    • 20°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 92.924 -0.62
  • Altın: 217,195 1.09
  • Dolar: 5,5199 1.00
  • Euro: 6,2586 0.22

Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecek

»
Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecek
Yargıtay, binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme, serbest bölgelerde çalışanların ücretlerinde yapılan gelir vergisi indiriminin işçilere değil işverenlere ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecek Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecek Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecek

Serbest bölgelerde çalışan işçilerin vergi indirimi konusundaki sevinci yarım kaldı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, serbest bölgelerde çalışanların ücretlerinde yapılan gelir vergisi indiriminin işçilere değil işverenlere ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, bu karara gerekçe olarak Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yapılan değişikliği gösterdi. 

 

Serbest bölgeler ile döviz kazandırıcı hizmet veren işletmelerde çalışanların yanı sıra araştırma geliştirme (AR-GE) teşvikleri kapsamında istihdam edilenlerin ücretlerinde gelir vergisi stopajı teşviki uygulanıyor. Sağlanan vergi indiriminin işverene mi işçiye mi ait olduğu konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. 


2 Kasım 2018 tarihinde yayımladığımız haberimizde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17 Ocak 2018 tarihinde verdiği 2015/6509 esas ve 2018/486 sayılı kararını gündeme getirdik. Serbest bölgede çalışan bir işçinin açtığı davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretten kesilen gelir vergisinin mükellefinin çalışanlar olduğunu, işverenin rolünün aracılıktan ibaret bulunduğunu, dolayısıyla vergi indiriminin de işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti. 

YASA DEĞİŞTİ YENİ KARAR ÇIKTI

Haberimizin ardından bir okurumuz Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 13 Eylül 2018 tarihinde verdiği 2018/9861 Esas, 2018/18648 sayılı yeni kararını gönderdi. Yine serbest bölgede çalışan bir işçinin açtığı davayla ilgili kararda, Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde 24 Şubat 2017 tarihinde değişiklik yapıldığı vurgulandı. Kararda, kanunun eski halinde “…mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır” denilirken, yapılan değişiklikle indirim konusu gelir vergisinin işverenlerin düzenlediği muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Kararda, serbest bölgelerdeki çalışanlar için sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin üretici ve ihracatçıların istihdam maliyetini azaltmaya yönelik olduğu, çalışanların bu teşvik unsuru üzerinden hak iddia etmelerinin mümkün bulunmadığı kaydedildi. Yargıtay bu gerekçeyle, gelir vergisi indiriminin işçiye ödenmesini öngören yerel mahkeme kararını bozdu.

GECE ÇALIŞMA TAZMİNATI DA GELİR VERGİSİNDEN İNDİRİLECEK

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinin gece çalışma tazminatlarında uygulanıp uygulanamayacağı konusuna açıklık getirdi. Bursa’da bir mükellefin sorusu üzerine yayımlanan özelgede, konuyla ilgili yasada hafta tatili, yıllık ücretli izin süreleri, ulusal bayram ve genel tatil günlerine isabet eden ücretlerin teşvik kapsamında olduğuna dikkat çekildi. 

Özelgede, gece saat 20.00 ile 06.00 arasında çalıştırılan işçilere ödenen gece tazminatının ücret olarak değerlendirilerek, toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılabileceği belirtildi.

KAYNAK: HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecekSevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecekYargıtay, binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme, serbest bölgelerde çalışanların ücretlerinde yapılan gelir vergisi indiriminin işçilere değil işverenlere ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Bakan açıkladı: Zam yok, indirim gelebilirBakan açıkladı: Zam yok, indirim gelebilirEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,elektrik ve doğalgaza yılbaşına kadar zam yapılmayacağını, yılbaşında maliyet düşerse indirim yapılabileceğini söyledi.
Özge Namal eşek sütünden peynir üretecekÖzge Namal eşek sütünden peynir üretecekÖzge Namal eşek sütünden peynir üretecek
Yurt dışından getirilen telefonlarda harç bedeli artırıldıYurt dışından getirilen telefonlarda harç bedeli artırıldıYurt dışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.
81 milyona sosyal destek geliyor81 milyona sosyal destek geliyorİkiz, üçüz doğum yapan anneye ayda 150 lira verilecek. İşverene prim teşviki, 1 milyon 250 bin gence ise özel sektörde iş kapısı. Üniversite sınavında ilk bine girene 5 bin lira, evlenen 22 bin gence 67 milyon, yarım gün çalışan kadınlara 35.5 milyon TL..
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıABD Merkez Bankası (Fed), Kongre seçimlerinin ardından yapılan ilk toplantısında politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu.
  • Dolar kurunda son durum08 Kasım 2018 Perşembe 09:29
  • İşte yeni zam oranları08 Kasım 2018 Perşembe 08:25
  • Anlaşma sağlandı! Türkiye'ye para akacak08 Kasım 2018 Perşembe 07:20
  • Marketlere sınır geliyor!08 Kasım 2018 Perşembe 07:13
  • Suriye'li şirket sayısı yüzde 85 arttı07 Kasım 2018 Çarşamba 08:34
  • Köprü geçiş rakamları açıklandı07 Kasım 2018 Çarşamba 08:22
  • Albayrak: Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz07 Kasım 2018 Çarşamba 07:42
  • O ilçede fiyatlar uçtu!06 Kasım 2018 Salı 23:19
  • Dev şirket iflas etti!06 Kasım 2018 Salı 23:14
  • En düşük memur maaşı ne kadar?06 Kasım 2018 Salı 10:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri