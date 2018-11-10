Birçok hasta sağlık veya estetik için implantı tercih ediyor. Diş eksikliğinin kişi üzerindeki olumsuz etkileri hastaları tedaviye yönlendiriyor. Diş eksikliğinden kaynaklı çiğneme, konuşma veya ağız kapanma sorunları hastaların günlük hayatta karşılaştıkları onlarca sorundan yalnızca birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Diş eksikliğinin diğer bir etkisi ise psikolojik sorunlar oluyor. Hastalar diş eksikliğinden dolayı gülme ve konuşma sırasında kendilerini kötü hissediyor. Zamanla içe kapanıklık veya gülmeme bu sorunun sonuçları arasında yer alıyor. Çene içinde iltihap ve çarpık diş yapısına engel olmak amacıyla diş boşluğu bulunan hastalar implant tedavisini tercih ediyor.

Sağlıklı Gülüşler İçin İmplant Tedavisi

Diş boşluğu tek başına sorun olduğu gibi ağız içinde de birçok fonksiyonun bozulmasına neden oluyor. Boş dişin olduğu bölgede gerçekleşen çene kemiği erimesi veya diğer dişlerle arasının fazla açılması veya kapanması sorunu hastaların canını sıkıyor. Oldukça kolay ve zahmetsiz olan implant tedavisi sağlık durumu iyi olan ve çene kemiği bu tedaviyi destekleyen tüm hastalarda uygulanabiliyor. Tedavi için gereken kemik miktarı çenesinde bulunan hastalara kolayca uygulama yapılabiliyor.

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Uzun Yıllar Sorunsuz Kullanım

İmplant tedavisi eksik dişlerin yerine konan ve çene kemiği içerisine yerleştirilen vidadır. Titanyum malzemenin kullanıldığı tedavide vida çene kemiği ile kaynaşıyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan bu malzeme sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlanıyor. Geleneksel diş tedavilerinde kullanılan köprü gibi yöntemler diğer dişlere de zarar veriyor. İmplant tedavisinde uygulama sadece boş diş alanında gerçekleşiyor. Diğer dişler ve çene yapılan tedaviden olumsuz etkilenmiyor. İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra boşluğa yerleştirilen yeni diş, diğerlerinden farklı görünmüyor. İyi bir ağız bakımı yapıldığında diğer dişler gibi uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlıyor. Gülme ve konuşma esnasında diğer dişler kadar orijinal ve gerçekçi duran implant, diş hastalarının yeniden özgüven kazanmalarını sağlıyor. İmplant tedavisi sağlandıktan sonra uzman diş doktoru ile yapılan rutin kontroller diş ömrünü uzatıyor. Hastaların olası iltihaplanmalara karşı ağız bakımlarını düzenli olarak yapmaları gerekiyor.