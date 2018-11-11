11 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:39Öğle 12:54İkindi 15:32Akşam 17:57Yatsı 19:19
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

İşçinin maaşı devletten!

»
İşçinin maaşı devletten!
Zora düşen, ya da konkordato ilan eden şirketlerin imdadına İŞKUR yetişiyor. Bu şirketlerin çalışanlarının maaşları ücret garanti fonundan karşılanıyor. İşte 15 bin liraya kadar maaş alma şartları...
İşçinin maaşı devletten! İşçinin maaşı devletten! İşçinin maaşı devletten!

Türkiye'de çalışanları koruyan düzenlemelerin yanında şirketleri koruyan düzenlemeler de bulunuyor. Zora düşen şirketler için iki türlü garanti bulunuyor.

 Bunlardan birisi üretime ara verenlerde kısa çalışma ödeneği. Diğeri ise iflas eden, iflas erteleme isteyen ya da konkordato ilan eden ya da aciz vesikası alan şirket çalışanları için devreye giren ücret garanti fonu. Bu fon işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşuyor.

İŞTEN ÇIKANA DA VERİLİYOR

İŞKUR bünyesindeki fona başvuran işçiler, o firmada son 1 yıldır çalışıyor olmak şartıyla 3 aylık maaşlarını kesinti olmadan alabiliyor. Geriye doğru ücretler alındığı için de sizin o firmayla iş sözleşmenizin devam edip etmediğine bakılmıyor.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

İşverenin düştüğü durumla ilgili belgeleri (haciz tutanağı, iflas kararı, iflas erteleme kararı, konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve alacak belgeniz gibi) İŞKUR'un ilgili birimine götürerek başvurduğunuz ayın sonuna kadar ücretlerinizi alabilirsiniz. Ücretler net maaş üzerinden ödeniyor.
Bir hatırlatma da yapalım, bu fon sadece maaşlar için. Yani tazminat için bir garanti yok

ÜCRETİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için; 

- Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması, 
- İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesinedenleriyle), 
- İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışmış olması, 
- 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması gerekiyor.

NASIL ÖDENİYOR?

İŞKUR başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştiriyor. Çalışanlar kimlikleriyle herhangi bir PTT şubesine başvurarak paralarını alabiliyor. Bu arada yüksek ücret alanlar için bu fonda bir sınır da var. 5510 Sayılı Kanun'un 82. maddesi gereğince, asgari ücretin 7.5 katından fazla olamıyor.
Yani en yüksek ödenen ücret bu yıl için 15 bin 221 lira oluyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ENGEL DEĞİL

Ücret garanti fonundan maaş alanlar geçmiş alamadıkları ücretleri aldıkları için işsizlik ödeneğinden de aynı anda yararlanabiliyorlar.
Böylece işsizlik maaşı fondan yararlanmaya engel teşkil etmiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşçinin maaşı devletten!İşçinin maaşı devletten!Zora düşen, ya da konkordato ilan eden şirketlerin imdadına İŞKUR yetişiyor. Bu şirketlerin çalışanlarının maaşları ücret garanti fonundan karşılanıyor. İşte 15 bin liraya kadar maaş alma şartları...
Sevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecekSevinç yarım kaldı! İşçiye değil işverene ödenecekYargıtay, binlerce işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme, serbest bölgelerde çalışanların ücretlerinde yapılan gelir vergisi indiriminin işçilere değil işverenlere ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Bakan açıkladı: Zam yok, indirim gelebilirBakan açıkladı: Zam yok, indirim gelebilirEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,elektrik ve doğalgaza yılbaşına kadar zam yapılmayacağını, yılbaşında maliyet düşerse indirim yapılabileceğini söyledi.
Özge Namal eşek sütünden peynir üretecekÖzge Namal eşek sütünden peynir üretecekÖzge Namal eşek sütünden peynir üretecek
Yurt dışından getirilen telefonlarda harç bedeli artırıldıYurt dışından getirilen telefonlarda harç bedeli artırıldıYurt dışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.
81 milyona sosyal destek geliyor81 milyona sosyal destek geliyorİkiz, üçüz doğum yapan anneye ayda 150 lira verilecek. İşverene prim teşviki, 1 milyon 250 bin gence ise özel sektörde iş kapısı. Üniversite sınavında ilk bine girene 5 bin lira, evlenen 22 bin gence 67 milyon, yarım gün çalışan kadınlara 35.5 milyon TL..
  • Fed faiz kararını açıkladı09 Kasım 2018 Cuma 07:29
  • Dolar kurunda son durum08 Kasım 2018 Perşembe 09:29
  • İşte yeni zam oranları08 Kasım 2018 Perşembe 08:25
  • Anlaşma sağlandı! Türkiye'ye para akacak08 Kasım 2018 Perşembe 07:20
  • Marketlere sınır geliyor!08 Kasım 2018 Perşembe 07:13
  • Suriye'li şirket sayısı yüzde 85 arttı07 Kasım 2018 Çarşamba 08:34
  • Köprü geçiş rakamları açıklandı07 Kasım 2018 Çarşamba 08:22
  • Albayrak: Çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz07 Kasım 2018 Çarşamba 07:42
  • O ilçede fiyatlar uçtu!06 Kasım 2018 Salı 23:19
  • Dev şirket iflas etti!06 Kasım 2018 Salı 23:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri