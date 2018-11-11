Emekliye 4 aylık zam müjdesi!

Emeklinin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla bekliyor. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Bu artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 923 lira, esnafta bin 721 liraya çıkacak.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu.

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 721 lira 88 kuruşa yükseltecek.

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 79 lira 59 kuruştan yüzde 12.26'lık artışa göre bin 211 lira 95 kuruşa çıkacak.

Yüzde 12.26'lık artış en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 923 lira 64 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 146 lira 61 kuruşa ulaştıracak.

Enflasyon tahminleri de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin ipucu veriyor. Zam oranı; 2019 yılı programındaki tahmine göre yüzde 10.65, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 13.12, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 13.78 olacak.

Takvim