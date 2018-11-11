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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü
Kıdem tazminatında reformla birlikte her çalışan için bir hesap açılacak. Bu hesaba yatırılacak aylık miktar en az 169 lira olacak. Yılbaşından itibaren bu miktar asgari ücretle birlikte artacak
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü Tüm çalışanları ilgilendiriyor! % 8.33 formülü


GİRİŞ 11.11.2018 09:07 GÜNCELLEME 11.11.2018 09:08

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan kıdem tazminatıreformu 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldı.

Sosyal tarafların anlaşması ile birlikte yapılacak çalışmaya göre her çalışanın Kıdem Tazminatı garanti altına alınacak. Bunu sağlamak amacıyla da her çalışan için bireysel bir kıdem tazminatı hesabı açılacak. Böylece 1 günlük çalışmanın bile karşılığı olacağından tazminatı hak etmek için 1 yıl beklemek gerekmeyecek. Üstelik tazminat hesabı kişisel olduğu için istifa tazminat almaya engel teşkil etmeyecek.
Bugün hiçbir şirketin kıdem tazminat fonu olmadığı için olası işçi çıkarmalarda sıkıntılar yaşanıyor. Yeni sistem her ay ödeme getireceği için işverenler açısından da büyük bir yük ortadan kalkacak. Böylece aylık küçük miktarlarda yapılacak ödemeler çalışanın hesabında birikecek ve bu biriken para tazminat olarak kendisine verilecek.

PARA İÇİN ÜÇ SİSTEM
1) Kıdem tazminatı mevcut durumda her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden ödeniyor. Buna göre de aylık olarak ödenecek miktar brüt maaşın yüzde 8.33'ü oluyor. Bu yıl uygulanan asgari ücrete göre en düşük ödeme ise 169 lira. Her ay 169 lira ödenen bir çalışanın 1 yıl sonunda kıdem tazminatı hesabında 2.028,60 TL birikiyor. Bu da bu yılki asgari ücret miktarı.
2) İşveren sendikaları 30 günlük brüt ücret yerine 21 gün öneriyor. Bu durumda her ay brüt maaşın yüzde 5.84'ü hesaba aktarılmış oluyor. Söz konusu hesap aynı zamanda bazı fonlarda değerlendirilip nemalanacağından kaybın önleneceği ileri sürülüyor.
3) Bir başka formülde ise yine 1 yıl için bir brüt maaşa denk gelen yüzde 8.33'lük ödeme bulunuyor. Burada işverenin ödeyeceği orana Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi devlet katkısı olması da bekleniyor.

MEVCUT DURUM
* Tazminat için 1 yıl bekleniyor.
* Sadece işten atılan alabiliyor.
* Firmalar kaynak ayırmıyor.
* Çalışan tazminatını bilmiyor.
* Kendi ayrılan tazminatı bırakıyor.
* Mahkemeler tazminat dosyası ile dolu.

REFORM SONRASI
* 1 gün bile çalışan tazminat alacak.
* Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak.
* İşveren her ay bir ödeme yapacak.
* Her çalışan kendi hesabını görebilecek.
* İş değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek.
* İşveren-işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİM HESABI
* Brüt asgari ücret 2.029,50 TL
* Yıllık asgari ücret 24.354,00 TL
* Aylık tazminat primi (% 8,33) 169,05 TL
* 1 yıllık tazminat 2.028,60 TL
* Aylık tazminat primi ( % 5,84) 118,53 TL
* 1 yıllık tazminat 1.422,28 TL

 
KAYNAK: SABAH

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