12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:13Güneş 07:41Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:56Yatsı 19:18
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,470 0.21
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılar

»
Karaman'da yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın muhtarın olduğu kentte her mahalleye en ez bir kadının muhtar adayı olması için çalışma başlattı.
Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılar
Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılar Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılar Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılar

Karaman'da yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın muhtarın hizmet verdiği kentte her mahalleye en ez bir kadın muhtar adayı çıkması için çalışma yapıyor.

Şehirdeki bazı sosyal projelerde ortak çalışan bir grup kadın, yerel yönetimlerde daha çok yer alabilmek için "Her mahalleye bir kadın muhtar" sloganıyla çalışma başlattı.

Kısa sürede çok sayıda mahallede kadın muhtar adayının belirlenmesini sağlayan grup, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tüm mahalleler için en az bir kadın adayın tespiti için çaba sarf ediyor.

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek destek isteyen kadın muhtar adayları, 63 mahallede aday çıkarabilmek için uğraşıyor. Sahaya inen adaylar bir taraftan vatandaştan seçimlerde destek isterken, kadınları da ikna etmeye çalışıyor.

"Amacımız yerel yönetimlerde aktif kadın sayısını arttırmak"
Kadın Muhtarları Destekleme Grubu Başkanı Nurten Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha temiz, huzurlu ve güvenli bir Karaman için her mahalleye bir kadın muhtar adayı projesini başlattıklarını söyledi.

Kadınların aktif siyasete atılmalarının geri dönüşüm, çevre temizliği, sıfır atık gibi projelerin evlerde ve mahallelerde daha iyi uygulanmasına zemin hazırlayacağını belirten Kılıç, "Karaman merkezde sadece bir kadın muhtarımız görev yapıyor. Şu ana kadar 28 kadın muhtar adayımız var. Bu sayı Karaman halkının desteğiyle daha da artacaktır. Bu ilimiz için bir başlangıç ve başarı sayılacaktır. Karaman'da kadınlara bir fırsat verilmesini istiyoruz. Fabrikalarda, çeşitli kurumlarda iş sahaları açıldığı gibi siyasette de kadınlara daha fazla alan açılmalıdır. Amacımız yerel yönetimlerde aktif kadın sayısını arttırmaktır. Kentimizin bu anlamda örnek olmasını bekliyoruz. İl olarak demokrasi adına farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

"Yeter ki kendimize güvenelim"
Yeşilada Mahallesi muhtar adayı Fadim Büyükkaragöz de oluşturulan grubun kent için bir şans olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Birçok tabunun yıkıldığı günümüzde biz kadınların da hizmet ruhuyla bazı şeyleri başaracağından eminim. Yeter ki 'ben' değil 'biz' diyelim, çözüm odaklı çalışalım. Herkesin kıymetli fikirlerini alarak yolumuza devam edeceğiz. Gücümüzü birleştirdiğimizde her şey çok güzel olacak. Yeter ki kendimize güvenelim."

Cedit Mahallesi muhtar adayı Hülya Turlay ise kadınlara bir şans verilmesi halinde toplumda birçok sorunun çözümünün daha kolay olacağına inandığını vurguladı.

Siyaser Mahallesi muhtar adayı Fulda Özer Şan, Karaman'a kadın eli değmesi, toplumda kadınların daha aktif rollerde bulunması adına toplumun her kesiminden destek beklediklerini dile getirerek, "Kadına şiddet, çocuklara taciz olaylarının önüne geçmek istiyoruz. Bunun için kadınlar olarak işe mahallelerimizden başlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Biz kadınlar sadece muhtarlık yapacağız"
Külhan Mahallesi muhtar adayı Derya Hekimoğlu da birçok kişinin kendi işinin yanında muhtarlık yaptığına dikkati çekerek, "Biz kadınlar sadece muhtarlık yapacağız. Mahallemizin sorunlarıyla ilgileneceğiz. Mahallelerimizde eşinden ayrılmış veya eşini kaybetmiş kadınlar var. Sorunlarını gidip aktaramıyorlar. Bizim yanımıza gelip rahatça dertlerini söyleyebilecekler." ifadelerini kullandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaretten tutuklandı, ifadesinde 'Putlara tapmayın' dediAtatürk'e hakaretten tutuklandı, ifadesinde 'Putlara tapmayın' dediAtatürk'e hakaretten tutuklanan Emine Şahin'in ifadesinde “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” dediği iddia edildi.
Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralıŞırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralıŞırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılarHer mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılarKaraman'da yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın muhtarın olduğu kentte her mahalleye en ez bir kadının muhtar adayı olması için çalışma başlattı.
Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılarŞehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılarMardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayatı, şehadetinin ikinci yılında Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nca sahnede canlandırıldı.
Öldü sanılan kişi alkollü çıktıÖldü sanılan kişi alkollü çıktıAdana'da yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi.
Aydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedimAydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedimAydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedim
  • "O sanatçılar haram para kazanıyor"09 Kasım 2018 Cuma 08:36
  • Kitap kurdu Sudanlı Halid'in hayali Erdoğan'ı görmek09 Kasım 2018 Cuma 07:51
  • Safer ayının son çarşamba günü namazı07 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
  • Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı07 Kasım 2018 Çarşamba 10:04
  • Müslüm'e büyük ilgi07 Kasım 2018 Çarşamba 08:06
  • Mersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı07 Kasım 2018 Çarşamba 07:34
  • 1 karıştan Osmanlı çıktı06 Kasım 2018 Salı 10:46
  • İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü06 Kasım 2018 Salı 10:45
  • Beykoz'da bir villaya baskın05 Kasım 2018 Pazartesi 23:31
  • Kerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisi05 Kasım 2018 Pazartesi 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri