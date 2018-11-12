Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şehit ailelerine acı haber ulaştırıldı

Öte yandan, saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ile Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Bursa ve Mersin'de yaşayan ailelerine şehadet haberi verildi.

Olgun ve Doğan için tören düzenlendi

Şehitler Olgun ve Doğan için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehitlerden Olgun'un cenazesi Bursa'ya, Doğan'ın cenazesi ise Mersin'e uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı.