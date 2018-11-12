12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:13Güneş 07:41Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:56Yatsı 19:18
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,470 0.21
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı

»
Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şehit ailelerine acı haber ulaştırıldı
Öte yandan, saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ile Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Bursa ve Mersin'de yaşayan ailelerine şehadet haberi verildi.

Olgun ve Doğan için tören düzenlendi
Şehitler Olgun ve Doğan için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehitlerden Olgun'un cenazesi Bursa'ya, Doğan'ın cenazesi ise Mersin'e uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaretten tutuklandı, ifadesinde 'Putlara tapmayın' dediAtatürk'e hakaretten tutuklandı, ifadesinde 'Putlara tapmayın' dediAtatürk'e hakaretten tutuklanan Emine Şahin'in ifadesinde “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” dediği iddia edildi.
Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralıŞırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralıŞırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Her mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılarHer mahalleye bir kadın muhtar için yola çıktılarKaraman'da yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın muhtarın olduğu kentte her mahalleye en ez bir kadının muhtar adayı olması için çalışma başlattı.
Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılarŞehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını tiyatroyla anlattılarMardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayatı, şehadetinin ikinci yılında Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nca sahnede canlandırıldı.
Öldü sanılan kişi alkollü çıktıÖldü sanılan kişi alkollü çıktıAdana'da yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi.
Aydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedimAydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedimAydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedim
  • "O sanatçılar haram para kazanıyor"09 Kasım 2018 Cuma 08:36
  • Kitap kurdu Sudanlı Halid'in hayali Erdoğan'ı görmek09 Kasım 2018 Cuma 07:51
  • Safer ayının son çarşamba günü namazı07 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
  • Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı07 Kasım 2018 Çarşamba 10:04
  • Müslüm'e büyük ilgi07 Kasım 2018 Çarşamba 08:06
  • Mersin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı07 Kasım 2018 Çarşamba 07:34
  • 1 karıştan Osmanlı çıktı06 Kasım 2018 Salı 10:46
  • İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü06 Kasım 2018 Salı 10:45
  • Beykoz'da bir villaya baskın05 Kasım 2018 Pazartesi 23:31
  • Kerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisi05 Kasım 2018 Pazartesi 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri