Akaryakıta gizli zam tespit edildi

Rekabet Kurumu'nun eylül ayı sonunda "kar marjı ve fiyat belirlemesi" yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açtığı BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas'ın akaryakıt ürünlerine 1-2 kuruşluk gizli zam yaptığı tespit edildi

Rekabet ihlali iddiasıyla haklarında soruşturma açılan BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas'ın, iki hafta arayla akaryakıt ürünlerine 1-2 kuruşluk gizli artışlar yaptıkları ortaya çıktı.

Rekabet Kurumunun geçtiğimiz eylül sonunda birlikte hareket ederek, kar marjı ve fiyat belirlemesi yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açtığı BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas'ın iki hafta arayla akaryakıt ürünlerine 1-2 kuruşluk gizli artışlar yaptıkları ortaya çıktı.

Vatandaşlar tarafından akaryakıt istasyonlarında ürünlere bir iki hafta arayla 1-2 kuruşluk gizli artışlar olduğu yönünde Yeni Şafak'a yoğun şikayetler geldi. Artışların nereden kaynaklandığı incelendiğinde kabinenin döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşa akaryakıttaki artışları önlemek için mayıs ayında başlattığı eşelmobil sistemi öncesinde dağıtım şirketlerinin pompa istasyonlarının karından 16 kuruşa varan miktarda yaptığı kesintinin şimdi bu gizli artışlarla giderilmesi olduğu belirlendi.

İktidarın eşelmobil kararı ile birlikte ÖTV indirimini özellikle akaryakıt ithalatçılarının fiyatlara yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Fiyat farklarının akaryakıt fiyatlarına yansıtılmaması sonucu önce 43-45 kuruşluk bir zam beklentisi olduğu dile getirilmişti. Bu konuda BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas'ın başını çektiği dağıtım firmaları, ÖTV indirimi uygulamasına rağmen TÜPRAŞ ve EPDK'nın zamları yaptırmadığını iddia etmişti. Zammın engellendiğini iddia eden bu akaryakıt dağıtım firmaları, o gün zararlarını bayisi olan pompa istasyonlarının karlarına yansıtmaya başlamışlardı.

Yeni Şafak