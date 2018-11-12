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Osmangazi’de bir tuhaf uygulama

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Osmangazi’de bir tuhaf uygulama
Yeni Şafak'ın haberine göre, Osmangazi Köprüsü'nde hem vatandaş hem Devlet dolandırılıyor.
Osmangazi’de bir tuhaf uygulama Osmangazi’de bir tuhaf uygulama Osmangazi’de bir tuhaf uygulama

İzmit Körfezi’nin gerdanlığı olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü’nde Hızlı Geçis Sistemi (HGS) çilesi yaşanıyor. Köprüyü kullanan lüks araç sahipleri, HGS bakiyeleri yeterli olmasına rağmen gişelerde kendilerinden nakit ücret talep edilmesinden yakındı. Bu yolla hem vatandaşların, hem de devletin dolandırıldığı öne sürüldü.

Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında hayata geçirdiği dev projelerden biri olan İzmit Körfezi’nin gerdanlığı Osmangazi Köprüsü’nde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre, “sistem çalışmıyor” denilerek alınan nakit kayıtlara girmiyor. Böylece devletin taahhüt ettiği araç kotası düşük gösteriliyor. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ya da Otomatik Geçiş Sistemi’nde (OGS) bakiye yoksa “sonra ödersiniz” denilerek 5 kat ceza kesilmesinin yolu açılıyor. HGS’den geçtikten sonra ise “bakiye yetersiz” denilerek bir de nakit ücret alınıyor.

HEDEF LÜKS ARAÇLAR
Daha önce HGS sistemlerinin çalışmadığı için kendilerinden nakit para istendiğinden yakınan vatandaşlara bu defa lüks araç sahipleri de katıldı. Köprüyü kullanan bu sürücüler, HGS bakiyeleri dolu olmasına rağmen bariyerlerin açılmadığını, kendilerine gişe görevlilerince nakit para karşılığında geçiş izni verildiğini savundu.

YAŞANAN İLK KRİZ DEĞİL
Geçmiş dönemde, Osmangazi Köprüsü’nde sistem arızası gerekçesiyle kendilerinden nakit para ya da kredi kartı istendiğini belirten sürücüler, sosyal medya aracılığıyla, “HGS olmasına rağmen bizden nakit para isteniyor” diyerek uygulamayı eleştirmişti. Tepkiler üzerine Osmangazi Köprüsü’nü işleten Otoyol A.Ş. yetkilileri ise her şeyi tespit eden sistemin, insan hatasına asla izin vermeyecek bir donanımda olduğunu açıklamıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri de sürücülerin banka provizyonundan kaynaklı bir problem yaşadığı bilgisini paylaşmıştı.

GİŞEYE HIZLI GİRMEYİN
Yaşanan bu krizin ardından, sadece kendilerinden nakit ücret istendiğini öğrenen bazı lüks araç sahipleri, Otoyol A.Ş. iletişim merkezine ulaşarak uygulamadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Sürücüler, gişelere belirli bir hızın üzerinde girildiğinde HGS’lerin okunmadığı yanıtını aldı. Ancak, sadece lüks araçlardan “bakiyeniz yetersiz” denilerek nakit para talep edilmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

MAKBUZ VERİLMİYOR
Gişe görevlilerinin, sürücülerin HGS cihazlarından çekim yapılsa bile bariyerin açılmasına engel olup nakit para aldığı ve karşılığında makbuz vermeyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü. Bir başka iddia ise, HGS cihazlarından çekim yapılmayan sürücülerin nakit ödediği geçiş ücretinin arka planda köprü geçişi olarak görünmediği yönünde. Bu yolla köprüyü işleten özel şirketin, sürücüden geçiş ücreti aldığı halde köprüden geçmemiş gibi göstererek, taahhüt edilen araç geçiş sayısını düşürerek devletten para aldığı öne sürüldü.

HGS’si yetersiz olana ceza
Osmangazi köprüsünü kullanan bazı sürücüler, HGS bakiyelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle nakit ödeme yapmak istediklerinde, gişe görevlilerinin kendilerini reddettiğini ve araçlarına ceza geldiğini iler sürdü. Özellikle sadece lüks araçlardan nakit para alınması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri ise kara yolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.

Yeni Şafak

 

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