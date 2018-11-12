Bu rezalete dur deyin!

İstanbul’da bir taksi şoförü, aracına müşteri olarak binen Taylandlı kadını önce taciz etti, ardından dolandırmaya çalıştı. Turist kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tayland uyruklu Niorn S, Şişli’de kaldığı otelinden çıkarak bir taksiye bindi. İddiaya göre, yolculuk sırasında başlayan genç kadın, gideceği adrese vardıklarında taksicinin istediği miktarı vererek araçtan indi. Bir süre sonra kadın fazla ücret ödediğini fark etti. Geçtiğimiz çarşamba günü, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş’a gitmek için Mecidiyeköy’deki bir AVM’den çıkan genç kadın, kendisinden fazla para aldığını düşündüğü taksicinin kullandığı 34 TEH 13 plakalı taksiye denk geldi.

'BANA DOKUNMA' DEDİ AMA...

Taksinin ön koltuğuna binen kadın, ardından yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yolculuk boyunca taksici, kadınla sohbet etmek için elinden geleni yaptı. Bu sırada kadının elini de tutmaya çalıştı ancak Niorn S, “Bana dokunma” diyerek karşılık verdi. Ancak konuşmaya devam eden taksici, bir kez daha kadının eline dokundu. Şoför konuşma sırasında evinin Atatürk Havalimanı tarafında olduğunu söyleyince Niorn S, gideceği adresin yakın mı olduğunu sordu. Taksicinin “Yakın 15 dakika sonra oradayız” demesine karşın kadın, “Durabilirsin, inmek ve biraz yürümek istiyorum” şeklinde yanıt verdi.

EL ÇABUKLUĞUYLA CEBİNE ATTI

Taksici bunun üzerine aracı yol kenarına çekti ve Niorn S’den 40 lira istedi. Kadının “Neden 40 lira, sen bana maksimum 30 lira olacağını söyledin” sözlerine karşılık “Tamam 30 lira” diyen taksici, kadının uzattığı 100 lirayı el çabukluğuyla sol cebe atıp, sağ eliyle kadına 20 lira uzattı ve 20 lira daha istedi. Kadının durumu fark ederek 100 lirayı geri aldığı, daha sonra taksiciye 30 lira verip indiği öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, şüpheli taksiyi Beyoğlu'nda park halinde buldu. B.T. isimli şoför de sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulduğu öğrenilen ve 3 bin 508 lira ceza kesilen taksicinin kullandığı araç, çalışma belgesi belediye tarafından iptal edildiği için trafikten süresiz olarak uzaklaştırıldı. Aracın toplu taşıma ruhsatı süresiz iptal edildi. Ruhsatın yeniden alınması için 6 ay süreyle şerh konuldu.

Güneş