Bir mahallenin uyuşturucuyla savaşı

Ümraniye’nin Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Kadir Delibalta, “Bizim verdiğimiz savaş okyanusta bir damla. Devletin elini değil tüm bedeni taşın altına koyması gerekiyor” dedi

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Kadir Delibalta, mahallesinde her geçen gün artan uyuşturucuya karşı 6 yıldır mücadele yürütüyor. Delibalta, bonzai içen ve baygın halde yatan bir genci sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak paylaştı. Delibalta canlı yayında yetkililere seslenip, “Kamuoyu oluşturmak ve canlı yayın yapmak zorunda kaldık. Etrafta yüzlerce kişi bu durumda.Geleceğimiz, çoluğumuz çocuğumuz bu durumda. Herkes elinden geleni yapsın. Kanaat önderlerine, eğitimcilere, devlet büyüklerine sesleniyorum” dedi.

‘Spor kulübü kurduk’

Mahalle sakinleriyle birlikte altı yıldır uyuşturucu ile mücadele eden Delibalta, yaklaşık 60 kişiyi de uyuşturucu bataklığından kurtardı. Buna rağmen hâlâ mahallede uyuşturucu içen ve satanlar bulunuyor. Uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdüren Delibalta, Milliyet’e şunları anlattı:

“Bonzainin ne olduğunu bilmiyordum. Altı yıl önce, mahallemizde her köşede birinin sızmış olduğunu gördüm. Sonradan öğrendim ki, bunlar bonzai kullanıyor. Öyle az buz da değil, sürekli de bir artış oluyordu ve mahallenin gençleri gözlerimin önünde ölüme doğru gidiyordu. Kullananların ailelerine ulaştık, hepsi ile tek tek temasa geçtik. Uyuşturucu kullanan gençleri tek tek sokaklardan topladık. Uyuşturucuyla mücadele merkezi kurup bağımlılar ve ailelerine eğitimler verdik. Çok da faydasını gördük. Gençlerin uyuşturucu kullanımını engellemek için mahallede amatör bir spor kulübü kurduk. Kuruluş amacımız da, çocukları spora yönlendirerek enerjilerini burada toplamak. Altyapı eksiliği çok fazla, tedavi olmak isteyenler AMATEM’lerde yer bulamıyor. Aradığımızda ‘Yatak yok’ deniliyor. Bizim verdiğim savaş okyanusta bir damla misali. Uyuşturucu kullanan bu çocuklar çaresiz. Baronlar para kazanıyor. Devletin elini değil tüm bedenini taşın altına koyması gerekiyor.”

'DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK, DURUM AYNI'

Mahallede yaşayanlar arasında hâlâ uyuşturucu kullananlar var. 25 yaşındaki oğlu S.K.’nın bağımlı olduğunu vurgulayan anne N.K. yetkililerden destek istedi: “Defalarca satanları ve nerede sattıklarını polise şikâyet ettim ama bir şey değişmedi. Yetkililer bu duruma çözüm bulsun.” Başka bir anne P.Ö. ise 23 yaşındaki oğlu S.Ö.’nün yıllardır uyuşturucu kullandığını söyledi: “Eğer uyuşturucu krizine girdiyse ve o anda bulamıyorsa eve zarar veriyor. Defalarca evdeki eşyaları kırdı. Bazen de uyuşturucu almak için evin eşyalarını satıyor. Gidip karakola oğlumu şikâyet ettim. Alıp götürdüler, tekrar serbest bırakıldı. Bu çocuk ancak hapse girerse ortamdan uzaklaşır ve kurtulur.”

G.K. ise 23 yaşındaki oğlu E.K.’nin hafızasını kaybettiğini ve bu nedenle üç hafta önce İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatırdıklarını belirterek şöyle devam etti: “Oğlumu ve satanları defalarca şikâyet ettik ama bir şey olmadı.”

Mahalle sakinlerinden 35 yaşındaki E.Ö. yaklaşık 15 yıl uyuşturucu madde kullanmış. İki yıl önce madde bağımlığından kurtulduğunu söyleyen E.Ö. hayatından 15 yılın gittiğini belirterek, “İki yıldır ağzıma artık bir şey sürmüyorum. 30’dan sonra hayatım düzene girdi” dedi.

28 yaşındaki Y.S. ise 10 yıl kullandığı uyuşturucuyu mahalledeki uyuşturucuyla mücadele merkezine düzenli giderek 7 ay önce bıraktığını söyledi. 27 yaşındaki S.Y. de uzun süre uyuşturucu kullandığı belirterek şunları anlattı: “Mahalledeki arkadaşlarımız içiyor diye meraktan içtik. Ailem bırakmam için çok uğraştı. Rize’ye gönderdi. Bir süre mahalleden uzak kaldım ve bıraktım.”

122 BİN 213 OPERASYON

İçişleri Bakanlığı’nca bu yılın ocak-ekim döneminde düzenlenen 122 bin 213 operasyonda, 19 bin 205 kişinin tutuklandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısı % 29, gözaltı sayısı % 28, tutuklu sayısı da % 8.5 arttı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemler sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler azaldı. Bu yılın ocak-eylül döneminde 228 kişi uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybetti. Geçen yıla göre ölüm oranında % 75 düşüş kaydedildi.