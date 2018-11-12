12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha

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CHP’li Öztürk Yılmaz ikinci kez Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, öğleden sonra toplanacak.
CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha
CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha CHP'den bir 'Öztürk Yılmaz' kararı daha

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ile “Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” fiileri nedeniyle “Gruptan kesin çıkarma cezası” ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

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